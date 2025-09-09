川普不放棄接管芝加哥治安 國土安全部宣布新一波掃蕩行動

美國最高法院8日推翻下級法院的裁定，解除對移民及海關執法局（ICE）的約束，讓他們能夠依照對象的語言或特徵做盤查；此外，美國國土安全部也啟動新一波行動，準備掃蕩芝加哥的非法移民罪犯。

地區法院於7月裁定ICE在洛杉磯的逮捕行動不具有合理的懷疑，而是依照種族、口音和特定工作，在洗車場、公車站、停車場等地流動式地抓人，法院認定ICE的利用刻板印象來行動並不合憲。

不過，在川普政府提出緊急上訴、要求推翻地區法院的決定之下，最高法院8日以6比3的票數暫時解除下級法院的禁令，允許ICE繼續在洛杉磯進行相關盤查行動，被視為是川普政府近期的一大勝利。

國土安全部8日則在X平台上宣布，將在芝加哥展開新一波掃蕩非法移民的行動，代號「中途閃電戰」（Midway Blitz），並以此紀念在伊利諾州被非法移民犯罪者酒駕撞死的亞伯拉罕（Katie Abraham）。

國土安全部指出，這項行動將鎖定湧入芝加哥和伊利諾州的非法移民犯罪者，因為他們明白伊利諾州州長普立茲克（JB Pritzker）和他的庇護政策回保護這些非法移民。

美國總統川普已多次表示，希望派駐國民兵到芝加哥來掃蕩當地治安，川普日前也在他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發表煽動性的文字，警告芝加哥當局「即將明白為何它被稱為『戰爭部』」；伊利諾州長和芝加哥市長皆對此表達不滿，普立茲克在X平台回應說：「美國總統威脅要對美國城市開戰。這不是玩笑。這不正常。」

川普8日至華府聖經博物館致詞，他再度表示，政府希望介入芝加哥，幫忙清除混亂；他8日稍早也在真實社群上質疑說，為什麼普立茲克為什麼不希望聯邦政府的幫忙，指芝加哥的槍擊案猖獗；川普說，「我只希望幫助芝加哥民眾，而不是傷害他們。只有罪犯會受傷。」

川普說，芝加哥市政府和伊利諾州政府都沒有盡到責任，伊利諾州的民眾應該團結在一起、要求受到保護；川普並警告說，伊利諾州的治安只會變得更糟糕，必須盡快採取行動。