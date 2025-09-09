美國人去年被騙百億美元 美國務院宣布制裁東南亞線上詐騙

美國國務卿魯比歐8日表示，美國將針對東南亞的線上詐騙中心實施經濟制裁，包括位於緬甸和柬埔寨的目標，以干擾這些詐騙犯罪來保護美國人免於線上詐騙的威脅。

魯比歐8日發出聲明指出，東南亞地區透過詐騙來剝削美國人的犯罪行為正在增加；據美國政府統計，去年來自東南亞的詐騙犯罪行動讓美國人至少損失100億美元。

對此，魯比歐說，美國財政部海外資產辦公室（OFAC）8日鎖定9名來自緬甸水溝谷詐騙中心的目標執行經濟制裁；魯比歐指出，該緬甸詐騙中心由已經被美國實施制裁的緬甸克倫民族軍（KNA）所庇護。

魯比歐表示，克倫民族軍是一個促進線上詐騙和強制勞動的跨國犯罪組織。

根據報導，美國已在今年5月已對克倫民族軍的領導人等實施制裁，凍結其美國資產，且禁止他們繼續與美國人做生意；美國指控克倫民族軍向線上詐騙犯罪集團租賃土地，並提供包括據點、庇護等支持，協助他們走私和人口販運。

另外，魯比歐指出，財政部海外資產辦公室也來自柬埔寨的4人和6單位實施經濟制裁，指他們協助柬埔寨的強制勞動；這些被強制勞動的勞工被迫在線上進行數位貨幣的投資詐騙，危害來自美國、歐洲、中國和其他地方的受害者。

魯比歐說，這些制裁干擾詐騙犯罪集團的組織網路，防止他們持續進行產業規模的詐欺行為、強制勞動，以及身體虐待，並保護美國人免於線上詐騙的威脅。