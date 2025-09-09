誹謗女作家案判賠近26億元 川普上訴失利

中央社／ 紐約8日綜合外電報導

美國紐約曼哈頓陪審團去年裁定總統川普誹謗作家卡洛爾，須賠償8330萬美元（約新台幣25.6億元），川普隨後上訴，上訴法院今天維持原判。

法新社報導，陪審團認定川普多次公開評論卡洛爾（E. Jean Carroll）時展現惡意，去年1月裁定川普須支付6500萬美元懲罰性賠償、730萬美元補償性賠償金，以及1100萬美元用於恢復卡洛爾名譽的線上活動費用。

這項民事判決當時在聯邦法院宣讀時，引發現場一陣驚呼，因為判賠金額遠遠超過卡洛爾求償1000萬美元以上。

川普當時利用自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發布多則侮辱性訊息，攻擊卡洛爾、審判程序及法官。

美國第二巡迴上訴法院今天表示：「我們認為聯邦地區法院在所有遭到質疑的裁決中均無錯誤，且鑒於本案特殊且惡劣的事實情節，陪審團裁定的賠償金額屬合理。」

現年81歲的卡洛爾指控川普在2019年誹謗她，當時她首度公開控訴川普性侵，川普卻稱「她不是我的菜」，並稱她編故事是為了提高她的回憶錄銷售量。

2023年另一起民事案件中，紐約另一個陪審團裁定，川普須就1996年在百貨公司更衣室性侵卡洛爾並於2022年誹謗她一事負法律責任，當時川普以「徹頭徹尾的騙局」來形容女方作為。陪審團當時裁定川普須賠償卡洛爾500萬美元。

上訴法院今天在判決書中寫道：「我們同意聯邦地區法院的看法，陪審團有充分理由認為，除非川普面臨巨額賠償，否則他不會停止誹謗卡洛爾。」

川普並未被要求出庭或作證，但他先前利用此案製造媒體話題，強調自己遭到迫害，並藉此為重返白宮的選戰造勢。

