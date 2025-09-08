美國天才青少年靠AI翻身 18歲當CEO公司月入千萬

快訊

中央社／ 洛杉磯8日綜合外電報導

美國媒體報導，美國有一名18歲天才青少年，7歲就開始學寫程式，他開發了一款月入140萬美元（約新台幣4256萬元）的人工智慧（AI）APP，目前已是一家科技公司的CEO。

福斯新聞（Fox News）紐約地方台FOX 5 New York報導，美國18歲青少年亞德加里（Zach Yadegari）運營一家科技公司，開發了一款名為Cal AI的手機應用程式（APP）。

據報導，Cal AI是一款營養與健身應用程式，可用來拍攝餐點照片，透過AI科技估算食物中的熱量與營養成分。

美國財經媒體CNBC報導，亞德加里目前是Cal AI的共同創辦人暨執行長（CEO），他於去年5月在紐約州家中推出這款應用程式。

Cal AI有30名員工，每月毛利約為140萬美元，這是Apple Store和Google Play應用程式商店抽成後的金額。

亞德加里的母親在他7歲時，就送他去夏令營學習軟體程式設計。之後他開始瘋狂觀看YouTube上的各類程式開發教學影片，並直接私訊其他程式設計師與內容創作者，向他們請益。

據報導，亞德加里今年8月開始就讀邁阿密大學（University of Miami）商學院，但他打算不到一年就離開學校。

在社群媒體上，亞德加里大肆宣傳自己奢華的新創公司CEO生活。他於8月23日發布影片，顯示自己坐在一輛跑車上表示，他住在校外一棟與「所有朋友共享」的豪宅裡，幾乎每晚都在開派對。

