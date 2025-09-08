快訊

I'm donut？驚見「甜甜圈長毛」還拔不出來！官方緊急道歉了

日相石破茂請辭…川普驚訝：他是好人，我們處得很好

柯文哲回新竹第一口不是豬腳麵線而是「它」 高虹安也一起吃

美探員突襲現代-LG廠 拉美移民控有工作許可也被捕

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
從ICE截錄的影像顯示，戴著安全盔的移民工人被執法人員集中在一起看管。美聯社
從ICE截錄的影像顯示，戴著安全盔的移民工人被執法人員集中在一起看管。美聯社

韓國現代汽車與LG在美國喬治亞州合資興建的電動車電池廠，日前遭美國移民當局搜查逮捕475人，根據媒體報導，其中以韓國人為大宗，但也包含來自拉丁美洲國家的勞工。

英國「衛報」（The Guardian）報導，美國移民暨海關執法局（ICE）4日在喬治亞州埃拉貝爾市（Ellabell）現代汽車（Hyundai Motor）與LG合資電池廠逮捕近500人，其中至少有300名韓國人及23名墨西哥人。

哥倫比亞移民桑蒂雅各（Santiago）過去曾在該廠工作，他告訴美國有線電視新聞網（CNN），他估計70%至80%廠內員工是韓國人。

桑蒂雅各說：「他們負責掌管所有事務。溝通有70%是用韓文，20%用英文，10%用西班牙文。」他也宣稱，許多計畫跟指示都是用韓文寫成，可能造成溝通困難。

另一位移民毛瑞紹（Mauricio）提到，廠內為何有這麼多韓國人「一直是個謎」。

移民暨海關執法局官員表示，探員曾與每位工人談話，以判斷誰是合法在美居留，且其中一些人獲准離開。但CNN訪問到的家屬反應，持有有效工作許可文件的人同樣遭到逮捕。

哥倫比亞移民斯瓦瑞茲（Suarez）談到，她的丈夫擁有允許他在美國工作的許可文件，但移民當局拒絕將之納入判斷考量，他至今仍遭拘留。

桑蒂雅各的委內瑞拉籍妻子卡蜜拉（Camila）也遭遇類似情形，她告訴丈夫，移民暨海關執法局探員突然衝進工廠逮捕所有人，無論他們的身分為何。

根據桑蒂雅各夫婦的說法，當她向探員出示合法工作文件，那人說她的文件「什麼也不是」，並把她送上運輸被捕者的巴士。

毛瑞紹的妻子也被拘留中，他表示妻子及其兄弟都有合法工作許可，但探員不接受任何文件，「就算他們能核實文件，他們也說所有文件都無效，所有人都會被捕」。

CNN已向移民暨海關執法局詢問突襲行動中檢查文件的執行情況，並請求該局就被捕工人家屬的說法置評。

移民 文件 美國

延伸閱讀

300名南韓人在美被拘留 川普稱不會殃及美韓關係

蓄意撞人？酒駕？ 武漢鬧區車禍7傷 24歲司機被捕

現代汽車鉅額投資美國 南韓移工照樣被抓 川普：做該做的事

美軍「委內瑞拉任務」艦隊部署拉美海域 委國募志願兵對抗

相關新聞

美探員突襲現代-LG廠 拉美移民控有工作許可也被捕

韓國現代汽車與LG在美國喬治亞州合資興建的電動車電池廠，日前遭美國移民當局搜查逮捕475人，根據媒體報導，其中以韓國人為...

300名南韓人在美被拘留 川普稱不會殃及美韓關係

美國總統川普今天表示，儘管近日在喬治亞州的移民掃蕩行動中約有300名韓國人被拘留，美國與韓國保持著「非常好」（great...

紐約1持刀男闖布碌崙警局割傷女警 遭追捕擊斃

紐約一名男子7日清晨持刀闖入位於布碌崙(布魯克林)的市警73分局，該男持刀割傷一名警員後逃出警局。幾名警員在追捕這名男子...

H1B簽證擬改加權制 梅蘭妮亞移民律師反對

白宮提議改革H1B簽證方式，遭到曾代表第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)的移民律師魏爾德斯(Micha...

昔H1B申請大國 印度人如今卻步來美國

H1B工作簽證是取得綠卡甚至最終入籍公民的「美國夢」重要管道，來自印度的專業人才是其中受益最多的群體，占簽證名額約四分之...

勁球近18億獎金有人中了 美國德州、密蘇里州2張彩票平分

自5月31日以來，勁球(Powerball)樂透頭獎連續無人中頭彩長達三個多月，獎金不斷累積，彩券公司主管表示截至6日已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。