美探員突襲現代-LG廠 拉美移民控有工作許可也被捕

韓國現代汽車與LG在美國喬治亞州合資興建的電動車電池廠，日前遭美國移民當局搜查逮捕475人，根據媒體報導，其中以韓國人為大宗，但也包含來自拉丁美洲國家的勞工。

英國「衛報」（The Guardian）報導，美國移民暨海關執法局（ICE）4日在喬治亞州埃拉貝爾市（Ellabell）現代汽車（Hyundai Motor）與LG合資電池廠逮捕近500人，其中至少有300名韓國人及23名墨西哥人。

哥倫比亞移民桑蒂雅各（Santiago）過去曾在該廠工作，他告訴美國有線電視新聞網（CNN），他估計70%至80%廠內員工是韓國人。

桑蒂雅各說：「他們負責掌管所有事務。溝通有70%是用韓文，20%用英文，10%用西班牙文。」他也宣稱，許多計畫跟指示都是用韓文寫成，可能造成溝通困難。

另一位移民毛瑞紹（Mauricio）提到，廠內為何有這麼多韓國人「一直是個謎」。

移民暨海關執法局官員表示，探員曾與每位工人談話，以判斷誰是合法在美居留，且其中一些人獲准離開。但CNN訪問到的家屬反應，持有有效工作許可文件的人同樣遭到逮捕。

哥倫比亞移民斯瓦瑞茲（Suarez）談到，她的丈夫擁有允許他在美國工作的許可文件，但移民當局拒絕將之納入判斷考量，他至今仍遭拘留。

桑蒂雅各的委內瑞拉籍妻子卡蜜拉（Camila）也遭遇類似情形，她告訴丈夫，移民暨海關執法局探員突然衝進工廠逮捕所有人，無論他們的身分為何。

根據桑蒂雅各夫婦的說法，當她向探員出示合法工作文件，那人說她的文件「什麼也不是」，並把她送上運輸被捕者的巴士。

毛瑞紹的妻子也被拘留中，他表示妻子及其兄弟都有合法工作許可，但探員不接受任何文件，「就算他們能核實文件，他們也說所有文件都無效，所有人都會被捕」。

CNN已向移民暨海關執法局詢問突襲行動中檢查文件的執行情況，並請求該局就被捕工人家屬的說法置評。