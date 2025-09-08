現代與LG合資工廠被搜 部分被拘韓人未來訪美可能受阻

快訊

中央社／ 首爾8日專電

韓國現代汽車與LG在美國喬治亞州合資工廠被搜，300多名韓國公民因違法工作遭拘留，韓國外交部官員表示，依照這些人原本申請的入境簽證不同，可能出現未來訪美時受阻的狀況。

韓聯社引述外交官員說法表示，韓國政府目前正盡力為在這次事件中遭拘留的人員，爭取未來訪美時不受影響，但「我們也必須尊重美國法律程序」，根據這些人員當初入境美國時所持的簽證不同，可能出現不同結果。

韓國政府目前是以相關人員自願出境為前提與美方交涉，但即使自願出境，這些被拘留的韓國公民未來仍有可能被拒絕入境美國，或是在申請簽證面談時受到負面影響。

據韓國業界說法，美國當局每年發給專業人士能合法在美國工作的H1B簽證數量有限，且為抽籤制，許多韓國企業派遣員工至美國出差時，會使用參加會議或簽訂合同的B1簽證或透過旅行授權電子系統（ESTA）以免簽方式赴美，這次事件也可能是因此出現在美活動與入境目的不符合的狀況。

韓國外交部長趙顯今天在國會外交統一委員會緊急會議中表示，已經就被拘留人員的未來入境美國的問題與美方完成大致交涉，只剩下最終確認程序。對於相關人員是否可能面臨未來5年不得入境美國的狀況，趙顯只說「協商是朝不會發生這種狀況的方向進行」。

韓國外交部表示，被拘留的300多名韓國公民中，已有250多名接受領事面談，目前尚無人提出健康狀態或拘留環境不佳的問題。除這300多名韓國人外，其餘100多人的國籍尚未確認，但媒體報導其中包含許多拉丁裔勞工。

美國 外交部

