300名南韓人在美被拘留 川普稱不會殃及美韓關係

美國總統川普今天表示，儘管近日在喬治亞州的移民掃蕩行動中約有300名韓國人被拘留，美國與韓國保持著「非常好」（great）的關係。他同時指出，美國需要外國人士前來協助培訓美國工人，特別是在電池、造船等產業。

根據韓聯社英文新聞，川普還呼籲外國企業要「合法地」把「聰明的人才」帶到美國來製造產品，並強調其政府會讓這些人能夠「迅速且合法地」進入美國。

美國國土安全部4日搜索位於喬治亞州布來安郡（Bryan County）的韓國現代汽車（Hyundai Motor）和LG新能源（LG Energy Solution）合資建設的電動車電池廠工地並逮捕475名工人，當中大多數是韓國公民。

這次搜索是國土安全部對單一地點所發動的最大規模執法。美國移民當局表示，被拘捕人員涉嫌在美非法工作或居留。

當被問及這次掃蕩是否讓美韓關係「緊張」時，川普在紐約觀看美網男單決賽後對記者回應說：「不，我們和韓國的關係非常好，真的非常好。我們才剛和韓國達成一項貿易協議。」

川普指出，美國需要引進「部分」外國人來協助培訓美國工人。

他說：「當我們在製造電池時…如果現在國內沒有相關專業人才，也許我們應該開放一些人進來，幫助我們的工人學習，讓他們能掌握這些複雜的技術，無論是電池製造、電腦製造，還是造船。」

「我們有很多產業已經消失了，而我們必須重新培養人才。而培養的方法，就是引進那些內行的人，讓他們在這裡暫時停留，幫助我們。」他說，「所以我會來研究這件事。」

外界解讀，川普似乎在釋放訊號，願意研究協助韓國高技術人才在美國取得穩定合法身分的方式。