當前中國如二戰時美國！美前官員評川普與中競爭勝算 點名需聯手台灣

紐約時報7日刊登美國前副國務卿坎伯（Kurt Campbell）與前白宮國安會官員杜如松（Rush Doshi）評論，題為「美國孤軍難敵中國，結盟則勝負無懸」。文中指出，如今中國的氣勢宛如二戰時的美國，美國在現代史上首度棋逢敵手，單憑一己之力難以應付中國。美國若能聯手歐洲和印、日、韓、台灣等盟友，建立「同盟規模」，美國將在經濟、軍事與製造業全面拉開差距，毫無懸念握有勝算。

該文主張，中國是美國在現代史上首度遇到多數關鍵領域均壓過它的對手，單憑美國一己之力並不足以應對挑戰；而美國的勝算將取決於「同盟規模」（allied scale），也就是在經濟、科技與軍事等領域串聯其他國家，共同在全球競爭。然而，川普奉行單打獨鬥、關稅優先的外交，使盟友疏遠、北京得利，兩位前官員直言「川普在玩火」。

文章回顧，美國曾在二戰時以龐大工業實力壓倒德、日與蘇聯，連希特勒都形容美國是「擁有難以想像生產能力的巨型國家」。如今的中國已展現美國二戰時的氣勢，經濟規模比美國大三成、製造力翻倍、專利與論文數量領先，並擁有世界最大海軍。評論指出，這股「規模優勢」已使中國成為美國真正的戰略挑戰。

作者強調，若美國孤軍奮戰，在許多指標上都不敵中國；但若結合歐洲、日本、南韓、澳洲、印度、加拿大、墨西哥、台灣等經濟體，形勢便完全不同。以購買力平價計算，這個聯盟的GDP將是中國2倍以上，軍費也超過2倍，掌握全球50%的製造業產能，並具備足以嚇阻中國的市場力量。

評論強調，這不是要遏制中國，而是要與其形成平衡，唯有透過夥伴關係，美國與盟友才能保護共同的工業基礎與科技優勢。

不過文章也警告，若走「川普式同盟規模」，恐更多依靠施壓，換來盟友短期讓步卻耗損長期信任，並把美國的籌碼浪費在小事上。政府應推動盟友做出具體長期投資，而非滿足於模糊承諾；應推動多邊關稅與監管壁壘，建立一道共同的貿易防線，保護美國與盟友的產業不被中國的傾銷與補貼政策削弱。

評論指出，美政府未來的方向很清晰：如果日本與南韓履行承諾幫助美國造船，台灣在美國設更多晶圓廠，而美國向盟友出售部分最先進的軍事技術；同時確保日韓台盟友給美國的條件比給中國的更優惠，如此一來政府既能獲得跨黨派支持，也能爭取國際夥伴認同。

另一方面，作者直言，美國不可行的作法是懲罰朋友卻拉攏北京，像是減少對中關稅或提供美國半導體，如此只會帶來短期利益、造成長期傷害，甚至逼潛在夥伴倒向中國，誠如當前印度顯示的跡象。

評論最後強調，美國在全球獨特的優勢正是盟友與夥伴，現在打造「同盟規模」還不遲；若未能善用，美國將變得更弱且孤立，如此一來，下個世紀將由中國主導，除非中國自己搞砸。