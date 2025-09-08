快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

現代-LG廠被搜 美工作簽證發給不足問題浮現

中央社／ 首爾8日專電

韓國現代汽車與LG在美國喬治亞州合資興建的電動車電池廠，日前遭美國當局搜查逮捕475人。業界指出，這都是因為多年來美國發給專業工作人員的H1B簽證不足問題未獲解決。

韓聯社引述業界人士說法，韓國企業一直要求政府採取行動解決美國簽證問題，但懷疑政府是否真就此採取實際行動，「上月進行的韓美峰會中也並未提及此事」。

H1B簽證是讓專業人士能合法在美國工作的簽證，每年透過抽籤制發給8.5萬份，但全球每年申請的人數據悉接近50萬人，而韓國政府並未爭取到任何配額，這也讓韓國企業派遣員工至美國出差時，只能使用參加會議或簽訂合同的B1簽證或免簽證制度入境，實際上非法在當地工作。

美國政府希望透過擴大外企在美投資，增加美國當地的工作機會，但當地缺乏技術熟練人力的問題短時間內未能解決，企業只好透過鑽漏洞的方式，從本國派遣專業人才赴美工作。

業界人士指出，能否獲發簽證存在不確定性，流程也較複雜、耗時長，在這樣的狀況下，專業人力透過旅行授權電子系統（ESTA）以免簽方式赴美的狀況屢見不鮮。

韓國總統秘書室長姜勛植7日在高層會議中表示，為防止類似事件再次發生，將與韓國產業通商資源部及相關企業合作，盤點並改進為對美投資項目而派遣出差人員的簽證辦理機制。媒體推測，韓國政府可能爭取為企業短期派遣員工新設簽證類別或其他更靈活的簽證制度。

不過，要達成這項目標並不容易。事實上，韓國外交部自2012年起就致力於在美國國會推動制定「韓國夥伴法案」（PWKA），為韓國專門人力另行設置E4簽證，但至今未能通過立法。

美國探員日前突襲喬治亞州正在興建的現代汽車-LG電池工廠，逮捕475人，其中超過300人是疑似在美非法工作的韓國人。韓國政府表示已與美方完成交涉，被羈留的韓國公民最早有望在10日乘專機返韓。

簽證 美國

延伸閱讀

李成鋼訪美 美媒：中國貿易談判新策略是只談不讓

在美製造vs移民執法 川普搜現代汽車電池廠一次看

致死率達75%！南韓新增1病症為一級傳染病 印度孟加拉爆病例

韓企在美投資面臨兩難

相關新聞

影／23歲烏克蘭女在美國搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

每日電訊報報導，一名年輕烏克蘭女子為躲避俄烏戰火移居美國北卡羅來納州，不料日前搭輕軌遭到一名流浪漢從背後攻擊，頸部被連捅...

影／美網決賽大延誤！球迷怒噓川普是元凶 害雨中排隊1小時錯過開場

每日電訊報報導，美國網球公開賽男單決賽7日因美國總統川普到訪而陷入混亂，安檢升級導致比賽延後37分鐘才開打，不少球迷在雨...

昔H1B申請大國 印度人如今卻步來美國

H1B工作簽證是取得綠卡甚至最終入籍公民的「美國夢」重要管道，來自印度的專業人才是其中受益最多的群體，占簽證名額約四分之...

勁球近18億獎金有人中了 美國德州、密蘇里州2張彩票平分

自5月31日以來，勁球(Powerball)樂透頭獎連續無人中頭彩長達三個多月，獎金不斷累積，彩券公司主管表示截至6日已...

美突襲韓廠逮人後 川普說要引進外國專家教技術 首爾估周三包機接人

在美國移民局突襲南韓現代汽車於喬治亞州的工廠後，美國總統川普表示，他希望找到辦法引進專家來培訓美國工人。與此同時，白宮高...

美逮300韓工！川普喊「美國人要自己做電池」是否影響美韓關係這樣回

美國執法單位4日突襲現代汽車和LG在在喬治亞州的電池工廠，逮捕約300名非法居留的南韓人，美韓敲定最快在10日由南韓專機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。