現代-LG廠被搜 美工作簽證發給不足問題浮現

韓國現代汽車與LG在美國喬治亞州合資興建的電動車電池廠，日前遭美國當局搜查逮捕475人。業界指出，這都是因為多年來美國發給專業工作人員的H1B簽證不足問題未獲解決。

韓聯社引述業界人士說法，韓國企業一直要求政府採取行動解決美國簽證問題，但懷疑政府是否真就此採取實際行動，「上月進行的韓美峰會中也並未提及此事」。

H1B簽證是讓專業人士能合法在美國工作的簽證，每年透過抽籤制發給8.5萬份，但全球每年申請的人數據悉接近50萬人，而韓國政府並未爭取到任何配額，這也讓韓國企業派遣員工至美國出差時，只能使用參加會議或簽訂合同的B1簽證或免簽證制度入境，實際上非法在當地工作。

美國政府希望透過擴大外企在美投資，增加美國當地的工作機會，但當地缺乏技術熟練人力的問題短時間內未能解決，企業只好透過鑽漏洞的方式，從本國派遣專業人才赴美工作。

業界人士指出，能否獲發簽證存在不確定性，流程也較複雜、耗時長，在這樣的狀況下，專業人力透過旅行授權電子系統（ESTA）以免簽方式赴美的狀況屢見不鮮。

韓國總統秘書室長姜勛植7日在高層會議中表示，為防止類似事件再次發生，將與韓國產業通商資源部及相關企業合作，盤點並改進為對美投資項目而派遣出差人員的簽證辦理機制。媒體推測，韓國政府可能爭取為企業短期派遣員工新設簽證類別或其他更靈活的簽證制度。

不過，要達成這項目標並不容易。事實上，韓國外交部自2012年起就致力於在美國國會推動制定「韓國夥伴法案」（PWKA），為韓國專門人力另行設置E4簽證，但至今未能通過立法。

美國探員日前突襲喬治亞州正在興建的現代汽車-LG電池工廠，逮捕475人，其中超過300人是疑似在美非法工作的韓國人。韓國政府表示已與美方完成交涉，被羈留的韓國公民最早有望在10日乘專機返韓。