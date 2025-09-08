在美製造vs移民執法 川普搜現代汽車電池廠一次看

川普政府4日搜索喬治亞州一座南韓電動車電池廠並逮捕近500名工人，當中大多數是南韓公民。此舉恐殃及美韓關係，也凸顯川普推動擴大在美製造與強硬掃蕩非法移民間的扞格。

紐約時報指出，美方官員稱這次搜索是國土安全部對單一地點所發動的最大規模執法。但此舉引發與美國重要貿易夥伴南韓的關係緊張，也凸顯川普政府的兩難：推動擴大在美製造之餘，又要強硬掃蕩非法移民。

美國移民當局表示，被拘捕人員涉嫌在美非法工作或居留，被捕者多數是分包商聘來加快蓋好工廠；南韓政府官員今天表示，他們已與美方達成協議，將釋放這些韓籍工人並遣送回國。

● 究竟發生何事

這次搜索目標是位於喬治亞州埃拉貝爾（Ellabell）、鄰近薩凡納（Savannah）的一座還在蓋的電動車電池工廠。工廠由南韓兩大產業巨頭－現代汽車（Hyundai Motor Group）與LG能源解方（LGEnergy Solution）所共有。

移民官員4日搜索工廠，逮捕數百名涉嫌非法居留或工作的工人。官員表示他們是經數月調查後採取行動。

尚未完工的這座電池廠，代表美國近年歡迎南韓的戰略投資類別—既能帶來製造業就業機會，又能推動一個成長中的產業。

● 被捕者大多南韓公民

美國有線電視新聞網（CNN）引述國土安全調查處（HSI）幹員施蘭克（Steven Schrank）表示，被羈押的475人俱為非法滯留美國，有些是非法越界入境、有些雖持有簽證但禁止在美工作，有些則是簽證過期。

施蘭克只說大部分被捕者為南韓人士，未提供被捕者國籍等細節。南韓外交部昨天表示，被捕者中有300多人是南韓公民；在亞特蘭大的墨西哥領事館則說，被捕者中有23名墨西哥人。

紐時引述熟悉建廠的業界人士透露，被捕的韓籍工人大多不是現代或LG的正職員工，而是分包商人員。施蘭克在記者會表示，被捕者裡有部分是美國公民及擁有合法永居權人員，這些人都會獲釋。目前全案尚未提出任何刑事控罪。

● 南韓跳腳 不滿要韓加大投資卻又使絆子

在今天達成放人協議前，南韓對美方4日的搜索感到震驚，政府高層甚至連忙舉行緊急會議。南韓外交部在5日的聲明裡說：「美方執法，不應該不當侵犯我國投資企業的經濟活動，以及我國公民權益。」

美韓7月底達成貿易協議，川普政府將大部分南韓銷美商品關稅定為15%，低於幾個月前所揚言的的25%。但雙方官員至今仍在就協議細節磋商。

南韓主要報刊的社論都抨擊美方這次搜索，認為川普政府一面要求長期盟友的南韓加大投資，一面卻同時加諸關稅與簽證限制，增加南韓企業成本。

韓國「中央日報」引述分析人士指出，川普大規模取締行動背後是對明年期中選舉的政治考量。喬治亞州2020年大選由前總統拜登獲勝，去年則是川普勝出，是典型搖擺州。這次被搜的合資電池廠是在拜登任內投資，川普此舉既能抹黑拜登政績，又能迎合主張驅逐非法移民的基本盤選民。

中央日報聲稱他們在6日前往喬治亞州的看守所採訪遭羈押的南韓工人時，遇到川普支持者開著農用牽引機嗆聲，稱「南韓承諾的投資不過是謊言，目的是雇傭非法滯美的韓國人而非美國人」。

● 企業抱怨美缺熟練工人已久

美國總統川普今天警告在美投資的外企，「須雇用與訓練美國工人，並遵守移民法」。

然而美國CNBC財經新聞網今年4月引述最新的供應鏈調查（CNBC Supply Chain Survey）發現，57%受訪企業不願把製造業搬回美國，其中一大因素為在美熟練工人難覓。

華爾街日報今年8月報導，美國造船業不振，缺乏經驗老到技工是一大關鍵。美國造船與船艦維修業者對熟練人員不足導致錯誤頻傳與進度延宕的抱怨已久。

南韓總統李在明8月底訪美與川普舉行兩國領袖峰會時，提出願以南韓造船能力協助美國重振造船業，但這次搜索現代汽車（Hyundai）位於喬治亞州的電池工廠，恐為南韓協助美國造船願景蒙上陰影。