美媒：川普2.0國防戰略轉彎 保護本土優於抗中

美國Politico政治新聞網披露，五角大廈官員正擬議應優先保護美國本土與西半球的國防戰略，這與美軍長年聚焦中國威脅形成鮮明反轉。

Politico引述3名聽取過草案初稿簡報的知情人士透露，8月底送至國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）桌上的最新版「國防戰略」（National DefenseStrategy,NDS）草案，將應對美國國內與西半球區域任務的重要性，擺在對抗中、俄等對手之上。

Politico稱連同美國總統川普第一任，此舉代表美國近年無分民主或共和黨政府的重大轉變；川普曾將北京稱為美國最大競爭對手。這種作法也可能激怒兩黨內部的對中強硬派。

國防戰略報告通常會在新政府上任之初發布，赫格塞斯仍有將計畫修改的可能，然而在許多層面，轉變已然發生。

五角大廈動員數千國民兵支援洛杉磯與華府應對示威的執法、派遣多艘軍艦與戰機前往加勒比海截堵流向美國的毒品。上週一場美軍打擊行動據稱在國際水域擊斃11名疑為委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車幫」（Tren de Aragua）成員，這是美國動用軍隊殺害非戰鬥人員的一大升級。

五角大廈同時在南部的美墨邊境設立軍事化區域，允許軍隊拘留平民，然而這類工作本屬執法部門。美軍還將派遣第101空中突擊師、第10山地師等部隊，強化在美墨邊境的邊防。

Politico指出，新戰略大幅推翻2018年川普第一任的「國防戰略」核心，當時五角大廈的重點是嚇阻中國。

主導這項調整的是美國國防部負責政策事務的次長柯伯吉（Elbridge Colby），他是川普第一任2018年版國防戰略報告的靈魂人物，長期主張美國應集中武力與資源於印太對付中國。如今在戰略收縮與擺脫對外安全承諾上，他與副總統范斯（JD Vance）立場一致。

柯伯吉的政策團隊同時也將負責概述美軍全球各地部署狀況的全球態勢檢討報告（GPR），以及盤點美國與盟邦防空能力的戰區防空飛彈防禦檢討報告（MDR）；預計這兩份報告五角大廈最快將在下月發布。

知情人士透露，3份報告在許多層面彼此交織，然而每一份都會強調盟國應對自身安全承擔更多責任，而美國則把重心收縮至本土周邊。

美國Axios新聞網指出，川普2.0的美軍動用時機、地點與方式正出現變化。副總統范斯在社媒平台X發文：「擊殺毒害我國人民的販毒集團成員，是我軍最崇高與最佳的動用方式。」

但Axios認為，美國國會至今未授權對諸如「阿拉瓜火車幫」這類販毒集團與幫派開戰。走私與販毒通常被視為罪犯，而非戰鬥人員，應有的做法是逮捕而非轟炸。

捍衛民主基金會（FDD）專家鮑曼（BradleyBowman）告訴Axios：「如美國要同時在太平洋、歐洲與中東捍衛核心利益，還要在拉美採取更強硬的軍事姿態，這將加劇美軍現有的兵力不足。」