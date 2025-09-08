影／23歲烏克蘭女在美國搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

每日電訊報報導，一名年輕烏克蘭女子為躲避俄烏戰火移居美國北卡羅來納州，不料日前搭輕軌遭到一名流浪漢從背後攻擊，頸部被連捅3刀身亡。據了解凶嫌患有心理健康問題及多項前科，其行凶影片在社群曝光後引發震驚，就連美國總統川普、特斯拉創辦人馬斯克皆有關注。

23歲烏克蘭女子扎露茲卡（Iryna Zarutska）8月22日晚間搭乘夏洛特市輕軌，遭34歲遊民布朗（Decarlos Brown Jr.）襲擊。根據當局公布監視器畫面，扎露茲卡身穿披薩店制服，上車後隨即找了空位坐下後開始看手機。

此時坐在其斜後方的布朗神情焦躁，約莫4分鐘後突然拿出折疊小刀，連續3次高舉手臂刺向扎露茲卡頸部，至少一次刺中其頸部。

調查人員描述，扎露茲卡一手還摀住傷口，倒在血泊中，當場死亡。隨後布朗脫下沾到血跡的衣服，在下一站下車。警方在月台附近尋回凶器。

布朗被控一級謀殺。他曾因持械搶劫服刑5年，紀錄顯示自2011年起多次因竊盜、搶劫與恐嚇被捕。今年稍早，他還因濫用911報案電話遭指控，並曾向警方聲稱體內有「人造物質」控制他吃飯、走路和說話，顯示其精神狀況異常。

這起事件引發輿論討論。福斯新聞報導，美國總統川普7日被問及是否了解此事，他透露看過影片，直言「十分駭人」，將更進一步了解詳情。保守派評論人士批評美國媒體對事件冷處理，直言「若受害者是黑人、兇手是白人，媒體將鋪天蓋地報導」。特斯拉創辦人馬斯克也轉發相關言論。

