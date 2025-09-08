川普警告外國公司 須雇用與訓練美國工人

快訊

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國政府日前突襲現代汽車（Hyundai）位於喬治亞州的電池工廠，逮捕約475名工人。美國總統川普今天警告在美國投資的外國公司，「須雇用與訓練美國工人，並遵守移民法」。

綜合路透社與法新社報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「在針對喬治亞州現代汽車電池廠的移民執法行動後，我在此呼籲所有在美國投資的外國公司，遵守我國的移民法。」

川普表示，「歡迎你們的投資，鼓勵你們合法引進聰明且擁有卓越技術的人才，打造世界一流產品，我們將迅速且合法地讓你們實現此一目標。作為回報，也要求你們雇用與訓練美國工人。」

韓國是亞洲第4大經濟體，也是重要的汽車和電子產品生產國，在美國擁有多家工廠。

川普先前表示他會調查此事，但也宣稱這並未損害他與韓國的關係。

川普還說會考慮允許一些外國製造業專家入境以協助訓練美國工人。「但我們必須想辦法引進額外人員，以便我們的人員接受訓練，使他們能夠獨立完成工作。」

川普也表示，「美國移民暨海關執法局（ICE）突襲執法的行動是正確的，因為這些人是非法入境。」

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國土安全調查處（Homeland Security Investigations）亞特蘭大特別探員施蘭克（Steven Schrank）表示，被捕人員大多是韓國公民。他並補充說，目前還沒有掌握被捕人員的國籍分布。

韓國外交部長趙顯（Cho Hyun）6日表示，被捕人員中有300多人是韓國人。

墨西哥駐亞特蘭大領事館表示，被捕工人中有23人是墨西哥裔，領事館代表已在距突襲地點以南約160公里外的福克斯通（Folkestone）移民拘留中心與其中一些工人會面。

美國 川普 工人

