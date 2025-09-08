快訊

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

23歲烏克蘭女在美搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

簡立峰專欄／ChatGPT之父示警AI泡沫化 解析背後盤算

川普首席經濟顧問：聯準會須「完全」免於政治干擾

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普的首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）今天指出，聯邦準備理事會（Fed）應完全不受政治干擾。

哈塞特被視為可能擔任聯準會主席的熱門人選。

法新社報導，身為國家經濟會議（NationalEconomic Council）主席的哈塞特，被外界認為可能接替近來屢遭共和黨籍總統川普嚴厲批評的現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。

哈塞特在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）週日政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時表示：「我可以說，貨幣政策、聯準會的貨幣政策，必須完全不受政治影響…包括來自川普總統的影響。」

哈塞特還說：「中央銀行的獨立性，是…民主黨、共和黨與白宮都有共識的事。」

「我們觀察那些允許領導人掌控中央銀行的國家，往往結果就是帶來通貨膨脹，以及消費者的苦難。」

但哈塞特也質疑，鮑爾領導下的聯準會「是否如我們期望的獨立，如我們期望的透明？我認為存在一些爭議」。

川普 哈塞特 聯準會

延伸閱讀

影／美網決賽大延誤！球迷怒噓川普是元凶 害雨中排隊1小時錯過開場

川普受勞力士邀請出席美網 未受對瑞士徵39%關稅影響

川普傳出席APEC峰會 擬會習近平訪金正恩

歐美貿易協議恐告吹？川普擴大50%鋼鋁關稅 歐洲廠商吞重稅怒轟反制

相關新聞

影／23歲烏克蘭女在美國搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

每日電訊報報導，一名年輕烏克蘭女子為躲避俄烏戰火移居美國北卡羅來納州，不料日前搭輕軌遭到一名流浪漢從背後攻擊，頸部被連捅...

影／美網決賽大延誤！球迷怒噓川普是元凶 害雨中排隊1小時錯過開場

每日電訊報報導，美國網球公開賽男單決賽7日因美國總統川普到訪而陷入混亂，安檢升級導致比賽延後37分鐘才開打，不少球迷在雨...

美逮300韓工！川普喊「美國人要自己做電池」是否影響美韓關係這樣回

美國執法單位4日突襲現代汽車和LG在在喬治亞州的電池工廠，逮捕約300名非法居留的南韓人，美韓敲定最快在10日由南韓專機...

美突襲韓廠逮人後 川普說要引進外國專家教技術 首爾估周三包機接人

在美國移民局突襲南韓現代汽車於喬治亞州的工廠後，美國總統川普表示，他希望找到辦法引進專家來培訓美國工人。與此同時，白宮高...

美財長貝森特坦承：川普關稅若敗訴 恐須吐約5,000億美元

美國財政部長貝森特周日受訪表示，他「有信心」美國總統川普的關稅計畫將在最高法院「取得勝利」；但若裁決不利，恐被迫退還大約...

最高法院將裁定川普關稅 美官員有信心勝出

川普對等關稅於聯邦上訴法院受阻，全案已上訴至最高法院。美國財政部長貝森特今天表示，有信心勝出，如果敗訴退款將造成嚴重紊亂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。