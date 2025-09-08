影／美網決賽大延誤！球迷怒噓川普是元凶 害雨中排隊1小時錯過開場

每日電訊報報導，美國網球公開賽男單決賽7日因美國總統川普到訪而陷入混亂，安檢升級導致比賽延後37分鐘才開打，不少球迷在雨中苦苦排隊等入場，有人排了1個多小時，還有人因而錯過開場。場內奏國歌時大螢幕出現川普身影，現場響起的掌聲與噓聲交錯。

賽事原訂美東時間下午2時開打，因艾許球場（Arthur Ashe Stadium）外人龍過長，被迫延後至2時50分開賽。主辦單位前夜臨時在場外架設機場式安檢掃描儀，要求觀眾清空口袋、接受全身掃描，若警報響起還必須搜身，導致入場速度嚴重變慢。

川普下午1時45分左右現身場館，從貴賓包廂走出向場下揮手致意；賽前奏國歌時現身大螢幕，現場掌聲與噓聲交錯。他在首盤結束後再度現身大螢幕時，又遭到更強烈的噓聲。

英國廣播公司（BBC）報導指出，美網主辦方甚至要求轉播單位不要特別凸顯現場對川普的負面反應。這是川普自2015年以來首度造訪美網。

比賽開打時，看台上仍有不少空位，特別是上層觀眾席，到第三局仍有不少球迷持續入場。許多球迷在場外淋著斷斷續續的小雨苦等入場。

路透報導，住在紐約布魯克林區的凱文（Kevin）受訪抱怨，在球場外排隊等了1小時15分鐘都還沒法走到入口，他怪罪川普，「百分之百都是因為他。太自私了。我原本期待這種人會有自知之明，知道這種活動會因為他出席而延誤，尤其是在一個這麼討厭他的城市」。

報導指出，雖媒體事前被告知需配合規定，並要求將攝影器材和物品留置場館過夜，但觀眾未收到相關通知。許多球迷批評，這讓他們毫無心理準備，有球迷買的美網周邊金屬水瓶被安檢人員沒收，因場館禁止攜帶任何金屬物品。

這場決賽由西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）對決義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner），最終由22歲小蠻牛拿下勝利，奪生涯第6冠重返球王寶座。

BREAKING: Donald Trump just got mercilessly booed at the U.S. Open. No wonder his administration tried to ban networks from sharing this. pic.twitter.com/QJTfvYGJFK — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) 2025年9月7日