美突襲韓廠逮人後 川普說要引進外國專家教技術 首爾估周三包機接人

在美國移民局突襲南韓現代汽車於喬治亞州的工廠後，美國總統川普表示，他希望找到辦法引進專家來培訓美國工人。與此同時，白宮高層官員透露，川普政府計劃鎖定更多企業，加強查緝非法受僱的外籍人士。而首爾則準備派包機接回遭拘押的南韓工人。

川普週日從美網公開賽決賽返回華府途中對媒體表示，美國在電池領域欠缺專業人才，「美國國內沒有人真正懂電池」：「我們確實需要找到一個方式，引進專家來訓練我們的工人，讓他們自己能做。」

他隨後在 Truth Social 發文，呼籲外國企業遵守美國移民法，並強調政府將「迅速且合法地」提供企業引進勞工的管道，但前提是企業必須同時雇用並培訓美國工人。

此次突襲現代汽車與LG新能源的合資工廠，是國土安全部歷來在單一場址規模最大的行動，共逮捕約475人，其中大約300人為南韓籍勞工。

白宮邊境事務負責人霍曼（Tom Homan）表，政府將加強對工作場所的查緝。他說：「沒有人是出於善意雇用非法勞工，他們之所以這麼做，是因為能逼迫這些人更辛苦工作、付給他們更低工資，進而打擊那些雇用美國公民的企業。」

反對川普強硬打擊移民行動的人士以及部分商業團體則指出，美國包括農業、旅遊餐飲與肉品加工在內的主要產業，在很大程度上依賴沒有合法身份的移民。

南韓官員正設法爭取在突襲行動中被拘留的南韓公民獲釋。根據韓聯社報導，這些勞工有望於周三結束行政程序後搭乘包機返國。

移民局官員上周五在記者會上指出，部分遭逮捕者是非法越境或逾期停留簽證。有許多人持旅遊或商務簽證，但這些簽證不包含工作許可。

這起事件發生在美韓元首會晤僅十天後，當時雙方承諾深化經貿合作，大規模逮捕令南韓社會錯愕不安。首爾除對公開影像中，移民局動用裝甲車押解工人的場景表達遺憾外，也宣布將檢討以避免類似事件重演。此事可能影響南韓兌現向川普政府承諾的數千億美元額外投資計畫。