快訊

柯文哲7000萬保金不是「確定金額」 法院裁定書留了一伏筆

台股早盤勁揚200點、攻上24,729點再刷歷史新高 台積電開盤衝到1,195元

凌晨一點半「月全食」紅月再現 台灣下次得等2026年

聽新聞
0:00 / 0:00

美逮300韓工！川普喊「美國人要自己做電池」是否影響美韓關係這樣回

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普7日結束觀賞美網公開賽決賽，準備搭機返回華府。路透
美國總統川普7日結束觀賞美網公開賽決賽，準備搭機返回華府。路透

美國執法單位4日突襲現代汽車和LG在在喬治亞州的電池工廠，逮捕約300名非法居留的南韓人，美韓敲定最快在10日由南韓專機接回被捕移工。美國總統川普7日表示，應想辦法找專家來培訓美國工人了解電池，「這樣美國人就能自己完成工作」，他也稱美韓關係不受掃蕩行動影響。

美國移民與海關執法局（ICE）和國土安全調查處（HSI）等單位，4日突襲南韓電池製造商LG新能源與現代汽車在喬治亞州的生產基地施工現場，逮捕475名「非法居留外國人」，其中約300名是南韓人。

南韓總統辦公室7日證實，美韓已達成協議，將派專機接回被捕的南韓移工。韓聯社援引駐亞特蘭大總領事趙基中（Cho Ki-joong，音譯）報導，被捕南韓移工最快可能在10日搭乘包機返國。

彭博資訊報導，川普7日從美網公開賽決賽返回華府途中告訴記者：「這個國家沒有人真正懂電池。也許我們應該幫助他們一下，讓一些人進來培訓我們的人。」

川普說：「我們確實需要想辦法引進專家，這樣我們的人就能接受培訓，然後自己完成工作。」他隨後又在社群發文，呼籲外國企業尊重美國移民法，並表示美政府將「讓企業能迅速合法」引進工人，只要這些公司同時雇用並培訓美國工人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，當被問及這次行動是否使美韓關係緊張，川普強調其政府上月剛宣布的美韓貿易協議。

「我們和南韓的關係非常好，真的很好，我們剛完成一項貿易協議。」川普說。當被問及今年秋天是否有前往南韓和日本的計畫時，他則表示「可能會有一些非常有趣的事情發生」。

路透7日報導，川普表示將進一步了解現代汽車製造工廠遭掃蕩，並且稱這件事不傷害美韓關係。

然而，這次掃蕩行動震動南韓，也引發外界質疑南韓是否有意願、也有能力兌現對美國的數千億美元投資。

南韓 美國 川普

延伸閱讀

川普受勞力士邀請出席美網 未受對瑞士徵39%關稅影響

川普傳出席APEC峰會 擬會習近平訪金正恩

歐美貿易協議恐告吹？川普擴大50%鋼鋁關稅 歐洲廠商吞重稅怒轟反制

川普「接管華府」行動 幕後推手是白宮副幕僚長米勒

相關新聞

影／美網決賽大延誤！球迷怒噓川普是元凶 害雨中排隊1小時錯過開場

每日電訊報報導，美國網球公開賽男單決賽7日因美國總統川普到訪而陷入混亂，安檢升級導致比賽延後37分鐘才開打，不少球迷在雨...

美逮300韓工！川普喊「美國人要自己做電池」是否影響美韓關係這樣回

美國執法單位4日突襲現代汽車和LG在在喬治亞州的電池工廠，逮捕約300名非法居留的南韓人，美韓敲定最快在10日由南韓專機...

最高法院將裁定川普關稅 美官員有信心勝出

川普對等關稅於聯邦上訴法院受阻，全案已上訴至最高法院。美國財政部長貝森特今天表示，有信心勝出，如果敗訴退款將造成嚴重紊亂...

美財長貝森特坦承：川普關稅若敗訴 恐須吐約5,000億美元

美國財政部長貝森特周日受訪表示，他「有信心」美國總統川普的關稅計畫將在最高法院「取得勝利」；但若裁決不利，恐被迫退還大約...

美突襲韓廠逮人後 川普說要引進外國專家教技術 首爾估周三包機接人

在美國移民局突襲南韓現代汽車於喬治亞州的工廠後，美國總統川普表示，他希望找到辦法引進專家來培訓美國工人。與此同時，白宮高...

美突襲現代汽車建廠工地 300爭議移工…南韓將派專機接回

美國移民與海關執法局（ＩＣＥ）和國土安全調查處（ＨＳＩ）等單位，四日突襲美國喬治亞州的南韓電池製造商ＬＧ新能源與現代汽車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。