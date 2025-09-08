美逮300韓工！川普喊「美國人要自己做電池」是否影響美韓關係這樣回

美國執法單位4日突襲現代汽車和LG在在喬治亞州的電池工廠，逮捕約300名非法居留的南韓人，美韓敲定最快在10日由南韓專機接回被捕移工。美國總統川普7日表示，應想辦法找專家來培訓美國工人了解電池，「這樣美國人就能自己完成工作」，他也稱美韓關係不受掃蕩行動影響。

美國移民與海關執法局（ICE）和國土安全調查處（HSI）等單位，4日突襲南韓電池製造商LG新能源與現代汽車在喬治亞州的生產基地施工現場，逮捕475名「非法居留外國人」，其中約300名是南韓人。

南韓總統辦公室7日證實，美韓已達成協議，將派專機接回被捕的南韓移工。韓聯社援引駐亞特蘭大總領事趙基中（Cho Ki-joong，音譯）報導，被捕南韓移工最快可能在10日搭乘包機返國。

彭博資訊報導，川普7日從美網公開賽決賽返回華府途中告訴記者：「這個國家沒有人真正懂電池。也許我們應該幫助他們一下，讓一些人進來培訓我們的人。」

川普說：「我們確實需要想辦法引進專家，這樣我們的人就能接受培訓，然後自己完成工作。」他隨後又在社群發文，呼籲外國企業尊重美國移民法，並表示美政府將「讓企業能迅速合法」引進工人，只要這些公司同時雇用並培訓美國工人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，當被問及這次行動是否使美韓關係緊張，川普強調其政府上月剛宣布的美韓貿易協議。

「我們和南韓的關係非常好，真的很好，我們剛完成一項貿易協議。」川普說。當被問及今年秋天是否有前往南韓和日本的計畫時，他則表示「可能會有一些非常有趣的事情發生」。

路透7日報導，川普表示將進一步了解現代汽車製造工廠遭掃蕩，並且稱這件事不傷害美韓關係。

然而，這次掃蕩行動震動南韓，也引發外界質疑南韓是否有意願、也有能力兌現對美國的數千億美元投資。