美財長貝森特坦承：川普關稅若敗訴 恐須吐約5,000億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國財政部長貝森特9月1日接受電視訪問檔案照。美聯社
美國財政部長貝森特9月1日接受電視訪問檔案照。美聯社

美國財政部長貝森特周日受訪表示，他「有信心」美國總統川普的關稅計畫將在最高法院「取得勝利」；但若裁決不利，恐被迫退還大約一半已徵收的關稅，對財政部將是嚴重打擊。

他在NBC《Meet the Press》節目上坦言，如果法院裁定不利，「我們必須照辦。」最高法院已接獲川普政府要求加速審理的聲請，以推翻上月聯邦巡迴上訴法院對於川普加徵對等關稅逾越總統職權的裁定。據悉，川普政府請求最高法院於11月初開庭審理其上訴。

貝森特估算，「若裁決推遲至2026年6月，可能導致已徵收7,500億至1兆美元關稅的既成事實，撤銷這些關稅將引發重大混亂。」

美國聯邦政府如果退還巨額關稅，恐引發企業獲得史無前例的退稅紅利。根據稅務基金會數據顯示，在司法訴訟前，川普關稅預計影響美國近70%的進口商品；若被推翻，影響範圍將縮減至約16%。。

儘管貝森特與其他官員對最高法院抱持樂觀態度，白宮已研擬備案。國家經濟委員會主任哈塞特周日表示，若關稅受阻，政府可依《1962年貿易擴張法》232條款等其他授權，再對鋼鋁、半導體、藥品等特定產業另行課徵關稅。

不受本次訴訟影響的則包括單件價值低於800美元小額包裹的關稅。取消小額包裹關稅豁免，已導致入境美國的郵件量驟降80%以上。

美國 川普 最高法院

