最高法院將裁定川普關稅 美官員有信心勝出

中央社／ 紐約7日專電
美國總統川普。美聯社
川普對等關稅於聯邦上訴法院受阻，全案已上訴至最高法院。美國財政部長貝森特今天表示，有信心勝出，如果敗訴退款將造成嚴重紊亂。白宮官員哈塞特認為，即便敗訴也有其他方式可以繼續課徵關稅。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在國家廣播公司（NBC）週日政論節目「會晤新聞界」（Meet thePress）指出，有信心川普（Donald Trump）關稅計畫在最高法院勝出，但裁決結果未如預期，財政部將被迫退回高額稅金。

美國聯邦上訴法院法官8月29日同意國際貿易法庭（US Court of International Trade）的原判決，裁定引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅不合法。川普政府向最高法院提出上訴，要求11月初聽取行政部門口頭說明。

如果上訴結果失敗，貝森特表示，美國政府需退回約關稅收入的一半，這對財政部來說很糟糕。但最高法院若如此判決，財政部就必須照辦。

川普要求大法官迅速裁定，推翻上訴法院判決，全案也可能拖至明年6月才有結論。貝森特表示，如果遲至2026年6月宣布結果，屆時可能已收取7500億至1兆美元稅款，退款可能造成嚴重紊亂。

白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）在哥倫比亞廣播公司（CBS）週日政論節目「面對全國」（Face the Nation）指出，如果對等關稅受阻，還有其他合法方式處理。

哈塞特認為，如果對等關稅決定被推翻，可用其他方法處理，啟動1962年的「貿易擴張法」（Trade Expansion Act）第232條款施行關稅，或課徵特別項目關稅，都是可行之道。

貿易擴張法第232條款指出，進口貨品若損害美國國安，總統有權執行關稅，之後再進行貿易調查。川普對進口鋼鋁課徵50%關稅即是依條款執行。

