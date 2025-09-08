現代汽車突襲後 邊境沙皇：美移民執法將針對更多企業

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普政府近日突襲喬治亞州一座現代汽車設施、逮捕數百人後，白宮高層官員今天表示，未來將針對更多企業強化移民執法行動。

路透社報導，白宮的「邊境沙皇」霍曼（TomHoman）在有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目中表示，政府接下來會將重點放在工作場所的移民查緝上。

霍曼說：「我們將展開更多職場執法行動。沒有人會出於好心聘用非法外國人。他們之所以雇用，是因為可以讓這些人做更辛苦的工作，支付更低薪資，削弱雇用美國公民的競爭對手。」

反對川普強硬移民政策人士和部分商業團體表示，包括農業、餐旅業與肉品加工業等美國主要產業都依賴在美無合法身分的移工。

美國移民當局4日突襲現代汽車（Hyundai）的設施，以違反移民法為由逮捕475人，其中多數為韓國籍。韓國政府今天表示，這些工人將於完成行政程序後返國。

