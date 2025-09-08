川普受勞力士邀請出席美網 未受對瑞士徵39%關稅影響

中央社／ 紐約7日綜合外電報導

美國總統川普今天應瑞士奢華手錶品牌勞力士（Rolex）邀請出席美國網球公開賽（U.S. Open）男單決賽。而他8月初才對瑞士大漲關稅。

美聯社報導，川普（Donald Trump）重返白宮後，他的國內行程規劃大多圍繞出席重大運動賽事，而非四處參訪宣布政策或在大型集會上發表演說，後者是他競選時熱衷的。

川普今天將從勞力士的貴賓包廂觀賞這場比賽，對決的是衛冕冠軍24歲義大利名將辛納（Jannik Sinner）與大會第2種子22歲西班牙好手艾卡拉茲（CarlosAlcaraz）。

川普政府數週前才對瑞士貨品開徵高達39%關稅，稅率比美方同意給歐洲聯盟（EU）的2倍半還多，且接近英國所獲稅率的4倍，引發外界懷疑瑞士是否還能與隔鄰由27國組成的歐盟競爭。

對於川普接受企業客戶邀請出席美網比賽，白宮婉拒置評。不過，川普過去一向不太介意把為了政治或外交政策做決定，以及為了提高其家族事業獲利，讓兩者間的界線模糊。

川普 瑞士 稅率

相關新聞

美突襲現代汽車建廠工地 300爭議移工…南韓將派專機接回

美國移民與海關執法局（ＩＣＥ）和國土安全調查處（ＨＳＩ）等單位，四日突襲美國喬治亞州的南韓電池製造商ＬＧ新能源與現代汽車...

美國威力球約548億元頭獎開出 2幸運兒平分史上第2高彩金

美國樂透「威力球」（Powerball）官網今晨發布消息，密蘇里州及德州各有一名幸運兒中了合計約18億美元（約合新台幣5...

長島鐵路工會投票醞釀罷工 MTA嚴陣以待

大都會運輸署(MTA)正準備應對長島鐵路(LIRR)工會可能的罷工行動，部分工會會員將投票決定是否支持，一旦通過，員工最...

調查：拜登任內逾23萬非法入境兒童失蹤 部分淪性奴

前總統拜登任內對無證移民大開方便之門，導致外國兒童被非法帶入境的人數激增，聯邦機構統計發現，有多達23萬3000名兒童失...

川普暗示對芝加哥動用戰爭部驅逐移民 伊州長、芝市長齊轟

在美國移民暨海關執法局(USICE)準備對芝加哥大舉展開移民掃蕩行動之際，川普總統6日在他的社群媒體「真實社群」(Tru...

川普明確百表態 喊打無爭議疫苗

川普總統5日表示，美國民眾應注射「並無爭議」的疫苗，顯見他的意見與衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy ...

