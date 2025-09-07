美國威力球約548億元頭獎開出 2幸運兒平分史上第2高彩金

快訊

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國樂透「威力球」官網今晨發布消息，密蘇里州及德州各有一名幸運兒中了合計約18億美元（約合新台幣548億元）的頭獎，這是美國樂透史上第2高彩金。美聯社
美國樂透「威力球」（Powerball）官網今晨發布消息，密蘇里州及德州各有一名幸運兒中了合計約18億美元（約合新台幣548億元）的頭獎，這是美國樂透史上第2高彩金。

路透社報導，最新一期威力球美國時間昨夜開獎，頭獎號碼為白球11、23、44、61、62以及紅球17號。

美聯社引述德州樂透公司的說法報導，德州的中獎彩券是在弗雷德里克斯堡（Fredericksburg）一家加油站超商售出。

威力球上次開出頭獎為5月31日，昨夜開出頭獎前已連續槓龜41期。

頭獎彩金將由2名幸運兒平分，目前尚未公布他們的身分，他們可選擇分30年領取8億9350萬美元，或是一次領取4億1030萬美元。

