「拜登總統圖書館」選地 家鄉德拉瓦州脫穎而出

美國前總統拜登的辦公室今天表示，「拜登總統圖書館」將在他的家鄉德拉瓦州設立。

拜登（Joe Biden）代表德拉瓦州，曾擔任聯邦參議院議員長達36年，之後成為歐巴馬總統的副總統；於2020年競選總統，擊敗時任總統川普，在2021年1月就任。2024年爭取連任時，與對手川普辯論失利後而決定退選。

拜登與鄰近的賓州也有淵源，但最終家鄉德拉瓦州脫穎而出，成為拜登總統圖書館所在地；具體地點目前尚未確定。拜登與妻子吉兒（Jill）在德拉瓦州威明頓（Wilmington）和雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）兩處皆有住宅。

一名發言人表示，拜登總統圖書館將設有博物館和大型活動空間，重點將呈現拜登帶領國家走出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、提升基礎建設，以及加強與國際盟友關係等事蹟。

拜登與吉兒基金會（Joe and Jill Biden Foundation）董事會成員包括：外交官及民主黨募款人吉福德（Rufus Gifford）、前國務卿布林肯（Antony Blinken）、拜登過去顧問芮契提（Steve Ricchetti）與瑞奇蒙（Cedric Richmond），以及前白宮預算局長楊恩（Shalanda Young）等。