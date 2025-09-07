憂川普突襲移民行動 芝加哥周末傳統遊行冷清緊繃

在美國芝加哥，每逢墨西哥獨立紀念日向來都有熱鬧繽紛的移民遊行活動，如今因擔心美國總統川普加強驅逐移民行動，芝加哥城今天變得既安靜又緊張。

不同於以往的傳統慶祝活動，今天在芝加哥歷史悠久的墨西哥皮爾森街區（Pilsen），一群身著華麗服飾、跳著旋轉舞的民俗舞者向稀疏民眾發放「了解你的權利」小冊。

騎著馬的騎士，在馬尾上綁著墨西哥國旗、自己頸上戴著螢光橘色哨子，以備必要時提醒參加遊行者：有移民暨海關執法局（ICE）的人到場。

在道路兩旁，也有志工隨時觀察移民局人員的動向。

在皮爾森區出生長大的居民查維茲（Eddie Chavez）站在遊行路線沿途一排草坪椅上，一邊揮舞墨西哥國旗，一邊說：「這裡照理說應該擠滿人群...現在卻是空空的，像個鬼城。」

路透社報導，川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）貼文中提到電影「現代啟示錄」（Apocalypse Now），影射即將在芝加哥展開移民突襲。

川普貼文寫著：「我喜歡清晨驅逐出境的味道...芝加哥市將會明白，何以這單位（國防部）稱為戰爭部。」貼文附上川普身穿軍服、背景為熊熊烈火與芝加哥天際線的影像。

民主黨籍伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）一向公開批評川普，他在2日表示，他認為本周末及下周末舉行墨西哥獨立慶祝活動時，移民局人員將在同時進行突襲。

芝加哥地區一些有關墨西哥的慶祝活動，也因擔心遭到突擊而延期甚至取消。