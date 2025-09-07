洛杉磯警局接手賀錦麗安保挨批 6日緊急喊卡

美國總統川普日前撤銷前副總統賀錦麗的特勤局維安保護，洛杉磯警察局原本為賀錦麗提供臨時安保，不料遭致內部批評，今天宣布停止為她提供保護。賀錦麗即將展開新書巡迴宣傳，目前不確定由誰負責安保。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）報導，洛杉磯警察局今天停止為前副總統賀錦麗（Kamala Harris）提供安全保護，原因是警察工會出面反對，批評調動員警去保護一名「身價數百萬美金的富豪」，為此犧牲洛杉磯市民的安全，而她能夠聘請私人保全。

賀錦麗1月卸任後獲得6個月的特勤局（Secret Service）維安保護，前總統拜登（Joe Biden）離開白宮前將期限延長1年，但現任總統川普（Donald Trump）在一份備忘錄中撤銷了這項延長措施。

賀錦麗的維安保護原本到2026年7月才結束。美聯社指出，賀錦麗擔任副總統期間被列為高風險對象，但特勤局近期的威脅情報評估顯示，目前沒有可信的威脅存在。

消息人士向洛杉磯時報透露，警察圈內部強烈反對員警被調離打擊犯罪的崗位。

直到今天上午，洛杉磯警察局部分員警仍在賀錦麗位於布倫特伍德（Brentwood）的住所外值勤。

一名洛杉磯警察局發言人上週表示，警察局會為賀錦麗提供安保，直到替代方案出現，並補充說明這項臨時措施是為了確保前副總統原本的安保不會中斷。

洛杉磯警察局介入賀錦麗安保工作最早由美國洛杉磯福斯電視台FOX 11揭露，隨後遭致基層批評。警察工會甚至發布聲明表示賀錦麗是「失敗的總統候選人」，並將矛頭指向加州州長紐松（Gavin Newsom），指出若他想討好賀錦麗，應該自己掏腰包。

這一連串撤銷安保事件發生時間點正值賀錦麗即將展開新書巡迴宣傳之際，她的回憶錄「107天」（107Days，暫譯）描述她短暫的總統競選之路，將到15個城市宣傳。

目前不清楚賀錦麗在宣傳新書期間，由誰負責安保工作。美國民眾對此意見分歧。