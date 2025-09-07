快訊

江祖平深夜突求救！憂龔家父子埋伏住處外 親吐：我真的好累

江祖平獨抗惡勢力！壓力大到失眠　鬼才阿水直言：嚴重程度堪比李宗瑞

洛杉磯警局接手賀錦麗安保挨批 6日緊急喊卡

中央社／ 舊金山6日專電
前副總統賀錦麗。 美聯社
前副總統賀錦麗。 美聯社

美國總統川普日前撤銷前副總統賀錦麗的特勤局維安保護，洛杉磯警察局原本為賀錦麗提供臨時安保，不料遭致內部批評，今天宣布停止為她提供保護。賀錦麗即將展開新書巡迴宣傳，目前不確定由誰負責安保。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）報導，洛杉磯警察局今天停止為前副總統賀錦麗（Kamala Harris）提供安全保護，原因是警察工會出面反對，批評調動員警去保護一名「身價數百萬美金的富豪」，為此犧牲洛杉磯市民的安全，而她能夠聘請私人保全。

賀錦麗1月卸任後獲得6個月的特勤局（Secret Service）維安保護，前總統拜登（Joe Biden）離開白宮前將期限延長1年，但現任總統川普（Donald Trump）在一份備忘錄中撤銷了這項延長措施。

賀錦麗的維安保護原本到2026年7月才結束。美聯社指出，賀錦麗擔任副總統期間被列為高風險對象，但特勤局近期的威脅情報評估顯示，目前沒有可信的威脅存在。

消息人士向洛杉磯時報透露，警察圈內部強烈反對員警被調離打擊犯罪的崗位。

直到今天上午，洛杉磯警察局部分員警仍在賀錦麗位於布倫特伍德（Brentwood）的住所外值勤。

一名洛杉磯警察局發言人上週表示，警察局會為賀錦麗提供安保，直到替代方案出現，並補充說明這項臨時措施是為了確保前副總統原本的安保不會中斷。

洛杉磯警察局介入賀錦麗安保工作最早由美國洛杉磯福斯電視台FOX 11揭露，隨後遭致基層批評。警察工會甚至發布聲明表示賀錦麗是「失敗的總統候選人」，並將矛頭指向加州州長紐松（Gavin Newsom），指出若他想討好賀錦麗，應該自己掏腰包。

這一連串撤銷安保事件發生時間點正值賀錦麗即將展開新書巡迴宣傳之際，她的回憶錄「107天」（107Days，暫譯）描述她短暫的總統競選之路，將到15個城市宣傳。

目前不清楚賀錦麗在宣傳新書期間，由誰負責安保工作。美國民眾對此意見分歧。

警察 賀錦麗 洛杉磯

延伸閱讀

男子殺妻棄屍森林公園！公寓門前拖「藏屍布袋」 驚悚畫面曝

2028大選加州民調：紐森25%勝賀錦麗19%

白宮開通TikTok帳號！首支27秒影片曝光 川普：我是各位的聲音

曾助川普勝選！白宮開通官方TikTok帳 世報 10 0 未處 世界 0,2 08/20 10:18 預 即時 號 川普：我就是你們的聲音

相關新聞

洛杉磯警局接手賀錦麗安保挨批 6日緊急喊卡

美國總統川普日前撤銷前副總統賀錦麗的特勤局維安保護，洛杉磯警察局原本為賀錦麗提供臨時安保，不料遭致內部批評，今天宣布停止...

川普派兵進駐華府惹眾怒 數千人湧街頭抗議直逼白宮

美國總統川普以「重建法治、秩序與公共安全」為由派國民兵駐紮華府，引發不滿，數千民眾6日上街抗議。對於動輒能吸引上萬人上街...

華府僑界辦抗日文物展 駐美處：確保中華民國掌握歷史詮釋權

華府僑界6日舉辦「大華府地區僑學各界紀念抗戰勝利80周年文物圖片特展」，我駐美代表處副代表楊懿珊表示，中華人民共和國的九...

廣角鏡／「戰爭部長」掛牌上路

美國總統川普五日簽行政命令，授權將「戰爭部」作為國防部的次要稱謂後，該部部長赫塞斯在五角大廈的辦公室門口當天掛出新掛牌，...

前景正惡化？川普承諾「黃金時代」還沒到 華郵：美國先陷衰退

華盛頓郵報記者林區（ David J. Lynch）6日分析，隨著就業成長疲乏、通膨強勁，美國的前景正在惡化，華府政刮起...

美科技巨擘Anthropic用未授權書訓練AI挨告 457億和解首見

美國科技巨擘Anthropic今天告訴舊金山聯邦法官，已同意支付15億美元（約新台幣457億元），與一群作家達成集體訴訟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。