川普派兵進駐華府惹眾怒 數千人湧街頭抗議直逼白宮

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
華府數千名民眾6日上街頭示威，抗議美國政府派國民兵進駐華府。路透
華府數千名民眾6日上街頭示威，抗議美國政府派國民兵進駐華府。路透

美國總統川普以「重建法治、秩序與公共安全」為由派國民兵駐紮華府，引發不滿，數千民眾6日上街抗議。對於動輒能吸引上萬人上街示威的華府，這波抗議規模顯得較小且分散，主要是憂心可能遭遇武力鎮壓與大規模逮捕，活動人士選擇以更靈活、分散的方式展開抵制。

路透報導，上千民眾6日以「我們都是華府」（We Are All D.C.）為號召聚集街頭，朝白宮方向遊行抗議。這是川普宣布犯罪緊急狀態並在華府部署國民兵以來，當地首度出現大規模有組織的抗議行動，抗議者高舉「川普現在必須走」（Trump must go now）、「自由華府」（Free DC）、「抵抗暴政」（Resist Tyranny）等標語。

事實上，在華府，數萬人走上街頭示威如同夏季雷陣雨般常見，此次隨著川普政府接管華府執法將滿1個月，抗議規模相對川普第一任期卻明顯減少，原因在於民眾憂心和平示威恐遭武力鎮壓與大規模逮捕。

「如果一場大型抗議就能趕走這個人，那早就發生了，不是嗎？所以我們必須想其他辦法。」抗議組織「自由華府」（Free DC）共同創辦人道茲（Alex Dodds）說，「能解決問題的是持續抵制，並拒絕配合那些利用政府傷害社區和民眾的人」。

華盛頓郵報報導指出，因此，反抗方式轉向分散且靈活。居民張貼標語、拍攝並嘲諷執法人員、夜間沿街敲打鍋碗瓢盆，或在社群媒體散播逮捕畫面；有人打造「抗議墓園」，豎立「事實」、「制衡」與「學術自由」的墓碑，代表這些無形的東西皆已死；也有人透過塗鴉、移動廣告牌、升起華府旗幟，傳達對川普鎮壓的不滿。這些看似零星的行動，取代過往的大規模集會，成為當下華府抵制川普的主要形式。

