快訊

江祖平深夜突求救！憂龔家父子埋伏住處外 親吐：我真的好累

江祖平獨抗惡勢力！壓力大到失眠　鬼才阿水直言：嚴重程度堪比李宗瑞

數千民眾走上華府街頭 抗議川普派國民兵進駐

中央社／ 華盛頓6日專電

美國總統川普（Donald Trump）上個月在華府部署國民兵，稱此舉將「重建法治、秩序與公共安全」。數以千計的民眾今天走上華府街頭抗議，要求川普停止部署國民兵在美國首都街頭巡邏。

綜合「華盛頓郵報」（The Washington Post）、路透社報導，數以千計的民眾今天走上華府街頭，朝白宮方向遊行。這是川普宣布犯罪緊急狀態並在美國首都部署國民兵以來，華府首度出現大規模有組織的抗議行動。

這場遊行名為「我們都是華府」（We Are AllD.C.），抗議者高舉「川普現在必須走」（Trump must go now）、「自由華府」（Free DC）、「抵抗暴政」（Resist Tyranny）等標語。

民眾勞佛（Alex Laufer）表示，自己是為了抗議對華府的「占領」而現身，「我們反對專制政權，需要把聯邦警察和國民兵趕出我們的街道」。

在現場發放飲用水給遊行參與者的艾士可瓦（George Escobar）說，他理解部分社區感到不安全，但不認為川普嚴厲的打擊行動是提升華府安全的最好方式。

艾士可瓦指出，有騎車的人被撲倒，有些媽媽送孩子上學時被盤問、拘留，其中有些甚至是美國公民，「這裡正在發生的情況是一場災難」。

川普上個月在華盛頓特區部署國民兵，稱此舉將「重建法治、秩序與公共安全」，並將特區警察局置於聯邦直接控制之下。不過，據報導，美國司法部數據顯示，2024年華府的暴力犯罪率降至30年來最低。

華盛頓特區檢察長施瓦布（Brian Schwalb）4日提訴，要求聯邦法院下令阻止川普政府在華府部署國民兵，理由是違憲並違反多項聯邦法律。

除了在華府部署國民兵，川普還揚言要派遣國民兵進駐馬里蘭州第一大城巴爾的摩、全美第3大城芝加哥，作為擴大打擊犯罪和移民行動的一部分。

民眾凱西（Casey）向路透社表示：「他們在測試華府，如果民眾夠容忍，他們就會對更多地區採取相同做法，因此我們必須在還來得及的時候予以阻止。」

華府 川普 美國公民

延伸閱讀

川普揚言對芝加哥動用戰爭部 暗示擴大驅逐移民

川普開小門 豁免部分關稅…涵蓋鎳、黃金、特定農產品、飛機零件等

歐盟開罰Google 川普嗆反制…揚言展開301調查

美國總統談Fed主席人選…三選一 貝森特坦言沒興趣

相關新聞

洛杉磯警局接手賀錦麗安保挨批 6日緊急喊卡

美國總統川普日前撤銷前副總統賀錦麗的特勤局維安保護，洛杉磯警察局原本為賀錦麗提供臨時安保，不料遭致內部批評，今天宣布停止...

川普派兵進駐華府惹眾怒 數千人湧街頭抗議直逼白宮

美國總統川普以「重建法治、秩序與公共安全」為由派國民兵駐紮華府，引發不滿，數千民眾6日上街抗議。對於動輒能吸引上萬人上街...

華府僑界辦抗日文物展 駐美處：確保中華民國掌握歷史詮釋權

華府僑界6日舉辦「大華府地區僑學各界紀念抗戰勝利80周年文物圖片特展」，我駐美代表處副代表楊懿珊表示，中華人民共和國的九...

廣角鏡／「戰爭部長」掛牌上路

美國總統川普五日簽行政命令，授權將「戰爭部」作為國防部的次要稱謂後，該部部長赫塞斯在五角大廈的辦公室門口當天掛出新掛牌，...

前景正惡化？川普承諾「黃金時代」還沒到 華郵：美國先陷衰退

華盛頓郵報記者林區（ David J. Lynch）6日分析，隨著就業成長疲乏、通膨強勁，美國的前景正在惡化，華府政刮起...

美科技巨擘Anthropic用未授權書訓練AI挨告 457億和解首見

美國科技巨擘Anthropic今天告訴舊金山聯邦法官，已同意支付15億美元（約新台幣457億元），與一群作家達成集體訴訟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。