華府僑界辦抗日文物展 駐美處：確保中華民國掌握歷史詮釋權

華府僑界6日舉辦「大華府地區僑學各界紀念抗戰勝利80周年文物圖片特展」，我駐美代表處副代表楊懿珊表示，中華人民共和國的九三閱兵試圖改寫歷史，駐美代表處會確保中華民國對歷史的詮釋權，提醒美國友人當年是誰與他們並肩作戰。

由華府黃埔同學會、華府榮光會、華府台灣同鄉聯誼合辦的紀念抗戰勝利80周年文物圖片特展6日在華府僑教中心舉行開幕儀式，邀請楊懿珊、中華民族抗日戰爭紀念協會胡筑生、抗協秘書長奚國華，和中華民國婦女聯合會主委雷倩等人出席。

楊懿珊在致詞時表示，前人用血淚堆積出來的歷史、創造自由的空氣，給予後人今天在世界各地發光發熱的可能，但也指出，雖然有歷史的警惕和教訓，但眼戰爭並沒有停止，仍在世界各個角落發生，包括俄烏戰爭、中東衝突，以及台海有可能爆發的危機。

楊懿珊表示，自由是必須付出代價的，台灣已經付出過很沉重的代價，呼籲大家應該要共同思考，如何避免戰爭所帶來的慘劇；楊懿珊指出，8年的抗日戰爭不但造成在中國大陸發生的悲劇，台灣人也被迫參與戰爭，抗日戰爭是共同的記憶和血淚。

針對中共今年以「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」的名義舉辦紀念活動，並舉行盛大閱兵儀式，楊懿珊說，這是中華人民共和國企圖改寫這段歷史，她預告，駐美代表處預計下周在國會山莊舉辦活動，確保中華民國把歷史的詮釋權掌握在手中，提醒美國當年一起並肩作戰、維護民主自由的夥伴是誰。

據了解，我駐美代表處預計下周舉辦「二戰盟邦勝利80周年」活動。

楊懿珊表示，台灣還有很多的挑戰和未盡之事，並表示，現在的每一個人都還有責任為後代子孫保有自由民主的空氣和生活，並免於戰爭的恐懼。