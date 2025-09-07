快訊

精神科診所醫師人數超車醫學中心 16年來成長逾3倍

川普揚言對芝加哥動用戰爭部 暗示擴大驅逐移民

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國總統川普今天揚言對芝加哥動用他新更名的「戰爭部」，進一步升高他推動派兵進駐民主黨執政城市所導致的緊張局勢。

法新社報導，川普（Donald Trump）此舉是試圖複製他對首都華府採取的行動，包含部署國民兵（National Guard）、增派聯邦探員逮捕及驅逐移民，但也引起當地居民強烈反彈。

川普今天在其社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道：「芝加哥很快就會知道，為什麼這個單位被稱作戰爭部。」

這則貼文還提到，「我喜歡在早上聞到驅逐的味道」，並附上看似是人工智慧（AI）生成的川普圖像，兩者皆在影射1979年電影「現代啟示錄」（Apocalypse Now）。

川普昨天簽署行政命令，將國防部更名為「戰爭部」（Department of War），並稱這是向全世界傳達「勝利的訊息」。

芝加哥位於伊利諾州，其民主黨籍州長普里茨克（JB Pritzker）對川普的貼文表達強烈憤怒。

普里茨克在社群媒體X平台發文指出：「美國總統正威脅對美國城市宣戰。這不是玩笑，這不正常。」

除了芝加哥，川普也曾揚言派兵進駐其他民主黨執政城市，例如巴爾的摩跟紐奧良。

川普 芝加哥 社群媒體

延伸閱讀

川普開小門 豁免部分關稅…涵蓋鎳、黃金、特定農產品、飛機零件等

歐盟開罰Google 川普嗆反制…揚言展開301調查

美國總統談Fed主席人選…三選一 貝森特坦言沒興趣

本周已見迷你版「威利狼時刻」？ 2諾獎經濟大師警告川普攻擊Fed下場

相關新聞

華府僑界辦抗日文物展 駐美處：確保中華民國掌握歷史詮釋權

華府僑界6日舉辦「大華府地區僑學各界紀念抗戰勝利80周年文物圖片特展」，我駐美代表處副代表楊懿珊表示，中華人民共和國的九...

廣角鏡／「戰爭部長」掛牌上路

美國總統川普五日簽行政命令，授權將「戰爭部」作為國防部的次要稱謂後，該部部長赫塞斯在五角大廈的辦公室門口當天掛出新掛牌，...

前景正惡化？川普承諾「黃金時代」還沒到 華郵：美國先陷衰退

華盛頓郵報記者林區（ David J. Lynch）6日分析，隨著就業成長疲乏、通膨強勁，美國的前景正在惡化，華府政刮起...

美科技巨擘Anthropic用未授權書訓練AI挨告 457億和解首見

美國科技巨擘Anthropic今天告訴舊金山聯邦法官，已同意支付15億美元（約新台幣457億元），與一群作家達成集體訴訟...

驚動南韓總統、外長！美探員移民突襲現代LG合資廠 逮捕數百韓人

美國探員突襲喬治亞州正在興建的現代汽車-LG電池工廠，逮捕475人，其中大多數是疑似在美非法工作的韓國人，韓國總統李在明...

猛批聯準會有如「外洩的致命病毒」 美財長貝森特辛辣開嗆籲改革

美國財政部長貝森特在華爾街日報發表一篇措詞辛辣的文章，把聯準會（Fed）比喻作實驗室外洩的致命病毒，必須重新限制其活動範...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。