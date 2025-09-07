美國薩爾瓦多移民憂遣送烏干達 當局擬驅至史瓦帝尼

美國移民暨海關執法局昨天發信通知，在薩爾瓦多移民男子阿布雷戈賈西亞對自己可能被驅逐至烏干達表示擔憂後，他們打算將他遣送至另一個非洲國家史瓦帝尼王國。

福斯新聞（Fox News）稍早報導了美國移民暨海關執法局（ICE）交給阿布雷戈賈西亞（Kilmar AbregoGarcia）律師團的信函。

這封信指出，阿布雷戈賈西亞擔憂會在烏干達遭到迫害或酷刑的說法「很難認真看待，尤其是鑒於您曾（透過律師）聲稱，您擔憂自己會在至少22個不同國家受到迫害或酷刑。…儘管如此，我們在此通知您，您的新遣送國家是史瓦帝尼王國（Eswatini）」。

史瓦帝尼王國政府發言人今天則告訴美聯社，他們尚未收到任何關於阿布雷戈賈西亞將被遣送至當地的通知。

阿布雷戈賈西亞已在美國馬里蘭州居住十餘年，今年3月被錯誤驅逐到薩爾瓦多，6月時被送回美國。

他於8月底向移民暨海關執法局報到時再次被捕，那時傳出他可能會被驅逐至烏干達。

阿布雷戈賈西亞正處於美國總統川普（DonaldTrump）打擊移民行動的爭議核心，他的案件引發激烈法律戰，成為考驗川普強硬移民政策界線的指標。