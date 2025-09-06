賊喊捉賊…川普官員指控Fed理事庫克涉房貸詐欺 被抓包他近親也這麼做

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國聯邦住宅金融監理局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）。美聯社
美國聯邦住宅金融監理局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）。美聯社

川普任命的聯邦住宅金融監理局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）指控聯準會（Fed）理事庫克涉及房貸詐欺，稱她在兩處房產上不當申報為首要住宅（primary residence），但公開紀錄顯示，普爾特的父親和繼母也在不同州的兩棟房屋上，做了同樣的事。

根據紀錄，普爾特的父親馬克（Mark Pulte）與繼母朱莉（Julie Pulte），自2020年以來，分別在密西根州與佛羅里達州富裕社區的住宅，申請所謂的「自住房屋稅減免」（homestead exemptions）。這項減免意在讓屋主針對作為首要住宅的房產，享有稅負優惠。

以普爾特家持有的這類房產而言，稅負減免金額每年可達數千美元。根據棕櫚灘郡（Palm Beach County）財產稅轄區稅務評估辦公室官員，位於佛州的那間房子，今年約為普爾特家節省了15.8萬美元的稅款。

兩州稅務官員表示，一般不允許屋主申報超過一間首要住宅，否則可能遭罰款或需補繳稅款。專家指出，馬克和朱莉所獲得的減免，只有在兩人分居不同住址、財務獨立且各自報稅的少數情況下，才得以獲准。

路透向密西根州布盧姆菲爾德鎮（Bloomfield Township）稅務官員查詢這項雙重申報後，該鎮評估主任Darrin Kraatz於4日表示，該鎮「即日起」將撤銷普爾特家在當地住宅的減免資格。

根據公開的房地產文件，普爾特夫妻今年將密西根州的房子出租，但此舉也同樣違反減免規定。佛州官員則說，由於二人佛州住宅的申報日期較早，若與第二項減免衝突，須由密西根州處理。

普爾特就是以庫克申報超過一間首要住宅為由，對其進行指控。據傳司法部已對庫克展開刑事調查。普爾特近日也公開指控庫克涉及房貸詐欺，並批評她租出一棟申報為首要住宅的房子。

房產 房子

延伸閱讀

明年G20峰會地點確定？川普計劃選「自家度假村」 歡迎普亭、習近平參加

猛批聯準會有如「外洩的致命病毒」 美財長貝森特辛辣開嗆籲改革

才酸印度倒向中國大陸 川普又改口「一直是朋友」！莫迪回應喊感謝

川普稱印度俄羅斯倒向中國 但強調美印關係無虞

相關新聞

前景正惡化？川普承諾「黃金時代」還沒到 華郵：美國先陷衰退

華盛頓郵報記者林區（ David J. Lynch）6日分析，隨著就業成長疲乏、通膨強勁，美國的前景正在惡化，華府政刮起...

美科技巨擘Anthropic用未授權書訓練AI挨告 457億和解首見

美國科技巨擘Anthropic今天告訴舊金山聯邦法官，已同意支付15億美元（約新台幣457億元），與一群作家達成集體訴訟...

驚動南韓總統、外長！美探員移民突襲現代LG合資廠 逮捕數百韓人

美國探員突襲喬治亞州正在興建的現代汽車-LG電池工廠，逮捕475人，其中大多數是疑似在美非法工作的韓國人，韓國總統李在明...

猛批聯準會有如「外洩的致命病毒」 美財長貝森特辛辣開嗆籲改革

美國財政部長貝森特在華爾街日報發表一篇措詞辛辣的文章，把聯準會（Fed）比喻作實驗室外洩的致命病毒，必須重新限制其活動範...

價值近千萬美元…川普計劃銷毀援助非洲避孕藥 比利時呼籲停手

據半島電視台5日報導，針對美國總統川普日前證實，計畫將原定運往撒哈拉以南非洲地區、價值達1000萬美金的避孕藥與器材予以...

Fed前理事上月突辭職 理由不單純？外媒翻申報資料疑與1事有關

美國聯準會（Fed）前理事庫格勒（Adriana Kugler）上月突然辭職，未說明為何任期未做滿就請辭原因，令金融界訝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。