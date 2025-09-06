賊喊捉賊…川普官員指控Fed理事庫克涉房貸詐欺 被抓包他近親也這麼做

川普任命的聯邦住宅金融監理局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）指控聯準會（Fed）理事庫克涉及房貸詐欺，稱她在兩處房產上不當申報為首要住宅（primary residence），但公開紀錄顯示，普爾特的父親和繼母也在不同州的兩棟房屋上，做了同樣的事。

根據紀錄，普爾特的父親馬克（Mark Pulte）與繼母朱莉（Julie Pulte），自2020年以來，分別在密西根州與佛羅里達州富裕社區的住宅，申請所謂的「自住房屋稅減免」（homestead exemptions）。這項減免意在讓屋主針對作為首要住宅的房產，享有稅負優惠。

以普爾特家持有的這類房產而言，稅負減免金額每年可達數千美元。根據棕櫚灘郡（Palm Beach County）財產稅轄區稅務評估辦公室官員，位於佛州的那間房子，今年約為普爾特家節省了15.8萬美元的稅款。

兩州稅務官員表示，一般不允許屋主申報超過一間首要住宅，否則可能遭罰款或需補繳稅款。專家指出，馬克和朱莉所獲得的減免，只有在兩人分居不同住址、財務獨立且各自報稅的少數情況下，才得以獲准。

路透向密西根州布盧姆菲爾德鎮（Bloomfield Township）稅務官員查詢這項雙重申報後，該鎮評估主任Darrin Kraatz於4日表示，該鎮「即日起」將撤銷普爾特家在當地住宅的減免資格。

根據公開的房地產文件，普爾特夫妻今年將密西根州的房子出租，但此舉也同樣違反減免規定。佛州官員則說，由於二人佛州住宅的申報日期較早，若與第二項減免衝突，須由密西根州處理。

普爾特就是以庫克申報超過一間首要住宅為由，對其進行指控。據傳司法部已對庫克展開刑事調查。普爾特近日也公開指控庫克涉及房貸詐欺，並批評她租出一棟申報為首要住宅的房子。