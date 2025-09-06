前景正惡化？川普承諾「黃金時代」還沒到 華郵：美國先陷衰退

華盛頓郵報記者林區（ David J. Lynch）6日分析，隨著就業成長疲乏、通膨強勁，美國的前景正在惡化，華府正刮起陣陣逆風。無論是將其原因歸咎在美國總統川普的關稅或移民政策，還是聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾行動過於遲緩，聯邦政府這陣子並未帶來任何經濟好處。

在2024年最後3個月，美國的年成長率為2.4%，12月份增加32.3萬個工作機會，而勞工統計局5日表示，8月份僅增加2.2萬個工作機會，意味著自川普4月發動「解放日」關稅攻勢以來，勞動力市場基本停滯，讓華爾街部分人士思考經濟衰退的可能性。

紐約復興總體研究公司（Renaissance Macro Research LLC）經濟學負責人杜達（Neil Dutta）說，「這種可能性近50%，甚至更高，出現經濟走緩的理由相當充分」。

政府官員斷然否認這樣的可能性。但2013年至2017年擔任歐巴馬總統經濟顧問委員會主席的佛曼（Jason Furman）在社群媒體「X」上寫道，除經濟衰頹期間，美國過去逾60年（處於當前）經濟規模下從未出現聘僱如此疲軟的情況。

川普將矛頭指向聯準會與美國勞工統計局，呼籲民眾保持耐心。美國商務部長盧特尼克受CNBC訪問時說，經濟最快在「六個月內」再次光彩奪目，總統在一天前更為該論點奠定基礎，稱「一年後」受益於人工智慧（AI）與新投資，就業前景將一片光明。

民眾是否相信勞動市場僅暫時性疲軟還有待觀察，但就在5日的就業報告公布不到2小時，總統就在社群媒體「真實社群」上說：「鮑爾早就該降息，太晚了」。川普多次表示利率應調降3個百分點，卻幾乎沒有經濟學家認同該觀點。

消費者物價通貨膨脹率已由前年的2.9%降至2.7%；但個人消費支出物價指數卻在過去一年攀升至2.9%，遠高於2%的物價穩定目標。不過，隨著通膨正緩慢降溫與就業疲軟，投資人近日預期聯準會將於9月16至17日降息。5日的就業報告公布後，更加強這種預判。

根據芝加哥商品交易所聯準會觀察的數據，聯準會目前批准降息4分之1個百分點的可能性為90%，降息半個百分點的可能性為10%。川普希望降低利率能降低房貸成本，刺激低迷的房地產市場反彈。目前市面上未售出的房屋庫存較前次聯準會降息的12月增加近50%。

川普今年稍早就已警告，在重整經濟、迎來製造業繁榮的「黃金時代」之際，也要做好痛苦轉型的準備。財長貝森特也說美國經濟須經歷一段「排毒期」，擺脫政府過度依賴就業。美國白宮國家經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）5日也向CNBC說，預計8月就業的初步數據還會向上調修。政府官員也說，川普的「又大又美法案」將鼓勵更多企業投資。

經濟學家說，當前勞動市場疲軟歸咎於川普多項政策。關稅讓企業難以規劃新投資或招聘。為鼓勵國內製造業，川普課徵高關稅，但自今年2月以來，工廠就業機會減少4.1萬個，包括採礦業、批發商及油氣開採業近幾個月也出現就業減少的情形，在川普取消許多鼓勵計畫的政府補貼後，前總統拜登任內開始的建廠熱潮也告終。

華盛頓經濟政策研究中心（CEPR）創辦人貝克（Dean Baker）說，「還沒看到製造業因關稅而復甦的跡象，你不會指望一夜發生，但它正朝錯誤方向發展」。

川普打擊非法移民，導致出生在外國的工人數量下降，也為招聘帶來壓力。英國巴克萊銀行說，川普嚴格的移民政策結合社會老化，導致每個月的就業成長減少超過十萬個。在政府效率部努力縮減公共機構規模下，聯邦政府今年就業總人數也減少9.7萬人。

州政府的就業機會在今年8月也減少1.2萬個，而出普又大又美法案又試圖將醫療補助等社會計畫的財政責任轉嫁給資金已緊張的州政府。杜達說，「在川普財政立法前，許多州就已面臨預算緊縮。情況本已糟糕，如今更糟了」。