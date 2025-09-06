美科技巨擘Anthropic用未授權書訓練AI挨告 457億和解首見

美國科技巨擘Anthropic今天告訴舊金山聯邦法官，已同意支付15億美元（約新台幣457億元），與一群作家達成集體訴訟和解。這些作家指控這家人工智慧公司在未經許可下，利用他們的著作訓練旗下AI聊天機器人Claude。

路透社報導，原告在法庭文件中請求美國地方法官艾索普（William Alsup）批准和解協議，雙方在8月就曾宣布達成協議，但當時未披露具體條款或金額。

作家律師在聲明中表示：「這起和解案向AI公司與創作者傳遞了強烈訊息，從這些盜版網站竊取受版權保護作品的行為是錯誤的。」他們表示，這是史上規模最大的著作權回收案，也是人工智慧時代首起此類案件。

這項擬議協議，是一連串針對包括OpenAI、微軟及Meta Platforms等科技公司在訓練生成式AI系統時，使用受版權保護材料而引發訴訟的第1個和解案例。

Anthropic根據和解協議表示，將銷毀被指控盜用的下載書籍副本，而根據協議，公司日後仍可能面臨因AI模型產出內容而引發的侵權索賠。

15億美元的和解基金是基於50萬本下載書籍，每本3000美元計算，若後續辨識出更多作品，金額可能進一步提高。

作家巴茲（Andrea Bartz）、格雷伯（Charles Graeber）及強生（Kirk Wallace Johnson）去年對Anthropic提起集體訴訟。

他們主張獲得美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）與谷歌（Google）母公司Alphabet投資支持的Anthropic，違法利用數百萬本盜版書籍訓練其AI助理Claude，以回應人類指令。