快訊

才酸印度倒向大陸！川普又改口稱「一直是朋友」 莫迪回應了

濃煙直竄天！新北新莊公寓火警 40歲男倒臥火場命危送醫

驚動南韓總統、外長！美探員移民突襲現代LG合資廠 逮捕數百韓人

中央社／ 首爾6日綜合外電報導
美國探員突襲喬治亞州正在興建的現代汽車-LG電池工廠，逮捕475人，其中大多數是疑似在美非法工作的南韓人。圖為位於南韓平澤港的現代汽車標誌。圖／路透社
美國探員突襲喬治亞州正在興建的現代汽車-LG電池工廠，逮捕475人，其中大多數是疑似在美非法工作的南韓人。圖為位於南韓平澤港的現代汽車標誌。圖／路透社

美國探員突襲喬治亞州正在興建的現代汽車-LG電池工廠，逮捕475人，其中大多數是疑似在美非法工作的韓國人，韓國總統李在明今天下令全力因應。

路透社報導，韓國外交部長趙顯說，已成立因應小組，處理在美國南部喬治亞州工廠超過300名韓國公民被捕的事件，並表示如有需要，可能親自前往華盛頓與美方官員會談。

趙顯在政府緊急會議中說：「我深感憂慮，對於本國公民遭逮捕，我感到責任重大。」

該工廠位於薩凡納（Savannah）市郊，約有475名工人遭拘留，此為美國總統川普對移民加大打擊力道的一部分，也是美國國土安全部有史以來規模最大的單一地點執法行動。

與現代汽車（Hyundai Motor）合作興建該工廠的電池製造商LG新能源（LG Energy Solution）說，已要求員工結束赴美出差返國，並暫停除客戶會議外的所有赴美行程。

LG新能源表示，其47名員工及合資工廠約250名承包商員工遭扣留。

美國 電池 川普 Hyundai 李在明

延伸閱讀

李在明緩和兩韓緊張 對北韓心戰廣播「自由之聲」隔15年叫停

李在明宣布2經濟大招 翻轉南韓潛在經濟成長率下滑

李在明三方外交 美中選邊陷兩難

李在明訪華府提朝鮮半島無核化 北韓批偽君子

相關新聞

Fed前理事上月突辭職 理由不單純？外媒翻申報資料疑與1事有關

美國聯準會（Fed）前理事庫格勒（Adriana Kugler）上月突然辭職，未說明為何任期未做滿就請辭原因，令金融界訝...

從部徽到紀念品都換！美改名「戰爭部」恐花數十億美元 挨批無濟於事

美國總統川普5日簽署行政命令，將國防部更名為「戰爭部」（Department of War）。Politico採訪多位前...

驚動南韓總統、外長！美探員移民突襲現代LG合資廠 逮捕數百韓人

美國探員突襲喬治亞州正在興建的現代汽車-LG電池工廠，逮捕475人，其中大多數是疑似在美非法工作的韓國人，韓國總統李在明...

猛批聯準會有如「外洩的致命病毒」 美財長貝森特辛辣開嗆籲改革

美國財政部長貝森特在華爾街日報發表一篇措詞辛辣的文章，把聯準會（Fed）比喻作實驗室外洩的致命病毒，必須重新限制其活動範...

價值近千萬美元…川普計劃銷毀援助非洲避孕藥 比利時呼籲停手

據半島電視台5日報導，針對美國總統川普日前證實，計畫將原定運往撒哈拉以南非洲地區、價值達1000萬美金的避孕藥與器材予以...

美委緊張升溫…外界憂重演入侵巴拿馬 川普為反毒陳兵南美一次看

美國快速陳兵加勒比海南部，事態在本週對一艘販毒船發動致命攻擊陡然升溫，川普政府控販毒船是從委內瑞拉出發。隨與委國緊張升溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。