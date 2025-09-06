驚動南韓總統、外長！美探員移民突襲現代LG合資廠 逮捕數百韓人
美國探員突襲喬治亞州正在興建的現代汽車-LG電池工廠，逮捕475人，其中大多數是疑似在美非法工作的韓國人，韓國總統李在明今天下令全力因應。
路透社報導，韓國外交部長趙顯說，已成立因應小組，處理在美國南部喬治亞州工廠超過300名韓國公民被捕的事件，並表示如有需要，可能親自前往華盛頓與美方官員會談。
趙顯在政府緊急會議中說：「我深感憂慮，對於本國公民遭逮捕，我感到責任重大。」
該工廠位於薩凡納（Savannah）市郊，約有475名工人遭拘留，此為美國總統川普對移民加大打擊力道的一部分，也是美國國土安全部有史以來規模最大的單一地點執法行動。
與現代汽車（Hyundai Motor）合作興建該工廠的電池製造商LG新能源（LG Energy Solution）說，已要求員工結束赴美出差返國，並暫停除客戶會議外的所有赴美行程。
LG新能源表示，其47名員工及合資工廠約250名承包商員工遭扣留。
