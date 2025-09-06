猛批聯準會有如「外洩的致命病毒」 美財長貝森特辛辣開嗆籲改革

美國財政部長貝森特在華爾街日報發表一篇措詞辛辣的文章，把聯準會（Fed）比喻作實驗室外洩的致命病毒，必須重新限制其活動範圍，以免危害甚鉅，藉此文呼籲大舉改革「任務蔓延」且「機構臃腫」的Fed。

美國總統川普正力圖掌控Fed，在一連數月砲轟Fed主席鮑爾力促降息未果後，又指控Fed理事庫克房貸詐欺並宣稱已炒她魷魚，庫克則反擊鮑爾無權開除她，並提出抗告。如果庫克被迫去職，且川普提名白宮顧問米倫（Stephen Miran）出任Fed理事的人事案獲參院批准，川普任命者將在理事會取得多數席，得以大幅改變利率決策和銀行監管，這將使Fed獨立性受到威脅。

貝森特在文中指出，Fed已失去美國民眾信任，「必須重建其作為獨立機構的公信力」，並且「完全聚焦於」維持穩定的通膨、低失業率和適當的利率。

貝森特呼籲對Fed進行獨立、不偏黨派的檢討，並提議應剝除Fed對全國銀行的監管職權，讓Fed專注於「總體經濟監督、最後放款者流動性，以及貨幣政策」。

提到利率政策，貝森特表示，Fed在經濟衰退時運用資產負債表壓低利率的做法，「只應該用於真正緊急的情況」；況且，資產負債表政策由於會直接影響哪些產業可取得資本，已「介入應屬市場和民選政府官員的領域」。

分析師則認為，貝森特發文的用意是為接管Fed自圓其說。曾著書探討Fed獨立性的史賓德說：「這全是為了掌控影響力最強的政府機構。」