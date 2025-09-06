快訊

價值近千萬美元…川普計劃銷毀援助非洲避孕藥 比利時呼籲停手

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
圖為專為低收入族群設計的女性避孕貼片，有效期達6個月。美聯社
圖為專為低收入族群設計的女性避孕貼片，有效期達6個月。美聯社

據半島電視台5日報導，針對美國總統川普日前證實，計畫將原定運往撒哈拉以南非洲地區、價值達1000萬美金的避孕藥與器材予以銷毀的計畫，比利時外交部長佩瑞弗（Maxime Prevot）呼籲停止，還說「我們將持續透過外交管道反對這類浪費」。

川普政府8月時證實，這批物資是由前總統拜登執政時期的美國國際開發總署（USAID）所採購。半島電視台則說，其價值約1000萬美元，包括植入物與子宮避孕器，為節孕運動的長期基礎。

佩瑞弗說，部分物資已從原先的儲存倉庫運出，而現在保存的條件很差。不過，佩瑞佛否認部分避孕藥已送往法國並銷毀的說法，「無論是在美國大使館還是在華府，我們都正在介入，並說『好吧，你們政策正改變，我們很遺憾，但請至少讓已購買的商品送到正確接收人的手中』」。

比利時北部說荷語的法蘭德斯區（Flanders）自治政府向路透表示，這些避孕藥目前存放於安特衛普省赫爾市的一個倉庫中。即使運往其他國家，這些物資因當地銷毀醫療廢棄物的禁令，若沒有「正式命令」也無法焚燒。「至目前為止，我們還沒收到任何此類請求」，而法蘭德斯政府也願意為就此與美國政府接觸。

半島電台指出，由於美國削減援助，人道主義組織與聯合國官員警告，用以解決飢荒、控制疾病及防止意外懷孕的關鍵物資將出現短缺。

美國 川普 拜登 子宮 非洲 避孕器 外交部 比利時

