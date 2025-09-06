快訊

Fed前理事上月突辭職 理由不單純？外媒翻申報資料疑與1事有關

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
聯準會前理事庫格勒。美聯社
美國聯準會Fed）前理事庫格勒（Adriana Kugler）上月突然辭職，未說明為何任期未做滿就請辭原因，令金融界訝異與不解。CNBC檢視庫格勒個人財產申報資料和馬里蘭州稅務紀錄發現，文件中對她個人住宅的描述有所出入，令人懷疑與她辭職有關。

庫格勒獲美國前總統拜登提名遞補理事懸缺，並於2023年獲認可，任期到2026年1月止。但她8月1日突然向現任美國總統川普遞交辭呈，未解釋理由。Fed新聞稿說庫格勒秋季將重返喬治城大學擔任教授，川普則暗示庫格勒是因為與Fed主席鮑爾意見不合拂袖而去。

這讓庫格勒辭職理由成謎。在白宮顧問米倫（Stephen Miran）獲提名接替庫克勒理事職位、另一位理事庫克（Lisa Cook）被控房貸申報文件「詐欺」而遭川普開除後，令人揣測庫格勒突然離職原因可能不單純。

CNBC於是檢視庫格勒個人財務申報資料，以及她的馬里蘭州報稅紀錄，發現關於庫格勒對她主要住宅的陳述似乎不一致。

庫格勒4日向CNBC表示，她的不動產紀錄之所以顯得不一致，是郡政府稅務人員的疏失。

在2021年、2022年和2023年的公職人員財產申報表上，庫格勒列出一筆「個人住宅」抵押房貸，價值落在1美元至500萬美元區間。

但根據馬里蘭州目前的稅務紀錄，在描述那棟位於貝塞斯達市的房產是否為房屋所有人「主要住宅」時，勾選了「不是」（Principal Residence：NO）。

在那些年頭，公開紀錄顯示，庫格勒與其夫在貝塞斯達市擁有另一棟單戶住宅，後來出租，然後在2023年以145萬美元售出。

這些紀錄並未顯示庫格勒的行為有任何不當之處，也不表示她從房產或稅務上獲取任何不法所得。

而且，庫格勒的情況與庫克大不相同，因為前文提及有關庫格勒住宅的文件紀錄，並不包含抵押房貸申請，只是稅務紀錄和聯邦財產申報資料。

而且，在財產申報表上，把非「主要住宅」申報為「個人住宅」，像是度假屋，並非不尋常的事。

在官方文書上使用不同的用語，乍看下可能類似，但主要住宅（principal residence）、個人住宅（personal residence）和首要住宅（primary residence），在法律上的意義可能截然不同。

庫格勒聲明：「我的首要住宅向來都列在財務申報書上，而且這棟住宅從未出租過。」

無論如何，看來不動產紀錄上的陳述不一致，已被川普政府拿來當作對付政敵的武器，常常引用來公開指控某人「詐欺」。

Fed 川普 美國 拜登 聯準會 財產申報

