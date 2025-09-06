美委緊張升溫…外界憂重演入侵巴拿馬 川普為反毒陳兵南美一次看

美國快速陳兵加勒比海南部，事態在本週對一艘販毒船發動致命攻擊陡然升溫，川普政府控販毒船是從委內瑞拉出發。隨與委國緊張升溫，美國已部署軍艦、偵察機和潛艦。

美方官員表示，9月2日對一艘快艇的攻擊擊斃11名毒販。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與國務卿魯比歐（Marco Rubio）都表示，作為反毒與反恐任務一環，美國軍方接下來幾週將展開更多打擊行動。

委內瑞拉為秀肌肉，4日派2架F-16戰機低空掠過一艘美軍飛彈驅逐艦，進一步讓總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府與華府間的緊張升溫。五角大廈今天派遣10架F-35匿蹤戰機前往波多黎各，作為對委內瑞拉嚇阻。

紐約時報整理事態緣由並分析後續可能出現的情況。

● 美悖離數十年慣例 由海軍直接開火打毒梟

美國總統川普7月簽署一項機密指示，下令五角大廈對一些被標記為「恐怖組織」的拉美毒梟集團動武；大約同一時間，川普政府宣布一個委內瑞拉犯罪集團為恐怖組織，還說馬杜洛是集團的領袖。

五角大廈旋即開始集結規模較小的機、艦編隊，以監控所謂毒販並挑選攻擊目標。

雖然美國海軍在國際水域攔截、登檢涉嫌走私毒品的船隻已行之有年，但通常會臨時指派一名海岸防衛隊官員指揮，以行使執法權。但2日直接由美國海軍在加勒比海對目標開火，完全悖離過去數十年來的慣例。

● 美部署逾6000兵力 委內瑞拉稱挨打必還擊

截至目前，美軍已向加勒比海南部區域部署8艘軍艦、數架海軍P-8偵察機，以及1艘攻擊潛艦。五角大廈對於這支「掃毒兵力」的位置、任務目標與位置等細節，對外說明有限。

五角大廈官員表示，由聖安東尼奧船塢登陸艦（U.S.S. San Antonio）、硫磺島號兩棲攻擊艦（U.S.S.Iwo Jima）與勞德岱堡號船塢登陸艦（U.S.S. Fort Lauderdale）組成的兩棲待命支隊共計4500名官兵，今天正馳往波多黎各；隨行的還有第22陸戰隊遠征支隊，含2200名陸戰隊官兵。

馬杜洛稱這次美國海軍的集結是「100年來南美大陸遭遇的最大威脅」，只8艘美軍艦艇計有1200枚飛彈瞄準委內瑞拉。他警告委國將以「武裝作戰」回應任何美方軍事行動，稱魯比歐等人想把川普拖入一場在加勒比海的戰事損害川普聲望。

● 美有出兵推翻巴拿馬強人諾瑞嘉前例

紐時分析，美軍大規模軍事集結，引發外界揣測川普真正目標會否是透過軍事行動推翻馬杜洛。軍事史學家指出，20世紀下半葉美國就曾出現過在這類動手前先「兵臨城下」的場景。

1989年12月當時的老布希（George H.W. Bush）政府派遣超過2萬美軍入侵巴拿馬，逮捕強人諾瑞嘉（Manuel Noriega）。諾瑞嘉在美被起訴毒品走私，1992年在美遭定罪及服刑，後被引渡回巴拿馬並於2017年在首都巴拿馬市離世。

美國軍方官員表示，目前在加勒比海的美軍規模還不足以對委內瑞拉發動地面入侵。但有特戰司令官指出，特戰部隊可從海軍艦艇發動精準奇襲，也可執行「逮捕或擊殺」任務。

不過川普今天表示，美國並沒談論要促成委內瑞拉政權更迭這類問題。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885