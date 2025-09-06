從部徽到紀念品都換！美改名「戰爭部」恐花數十億美元 挨批無濟於事

美國總統川普5日簽署行政命令，將國防部更名為「戰爭部」（Department of War）。Politico採訪多位前現任知情國防官員報導，五角大廈官員正頭痛不已，許多人表達沮喪、憤怒，甚至徹底困惑，因為更名工程可能耗費數十億美元，卻幾乎無助於解決軍方最緊迫的挑戰。

pic.twitter.com/P575W2eXHF — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) September 5, 2025

行政命令細節目前仍然不清楚，但官員們可能需要更換分布於40個國家和美國全部50州、超過70萬處設施的國防部部徽，範圍涵蓋自六大軍種及數十個機構的信頭，一直到軍營食堂的餐巾紙、為參議院核准任命官員製作繡有標誌的外套，甚至是五角大廈商店販售的鑰匙圈與紀念品。

一名前國防官員直言，這純粹是針對國內政治受眾的舉動，不僅將耗費數百萬美元，對中國或俄羅斯的判斷也毫無影響。該人士警告：「更糟糕的是，敵人會藉此把美國描繪成好戰，威脅國際的穩定。」

川普當天被問及潛在費用時則回應：「我們懂得如何做品牌重塑，不會搞得太誇張。」一名希望被稱作「戰爭部」官員的國防部官員也透露，隨著計畫推行，成本預計會有起伏。但這番話並未安撫內部憂慮，一名國防官員表示：「若真的實施，我看會有無數小麻煩與惱人問題，將消耗時間與精力。」

國防部長赫塞斯在簽署儀式上表示，新名稱旨在恢復部門的「戰士精神」，但已在五角大廈內部造成混亂。一名國防官員就舉例，當川普政府要求刪除涉及多元、平等與共融（DEI）的內容時，國防部光是清理網站就花了數周，官員們也已預料更改部名將帶來更長期的麻煩。

該人士強調，之前還只是將照片下架，「現在連部徽都得換，凡是有部徽的東西都得改。」