比氣長！盧特尼克諷印度裝腔作勢 會在2個月內「說對不起」

印度總理莫迪回應美國總統川普加徵高額新關稅，開始親近與俄羅斯和中國。不過，美國商務部長盧特尼克5日表示，印度很可能會在2個月內恢復與美國的貿易談判，還會說「對不起」。

國會山報與新德里電視台（NDTV）報導，盧特尼克作客彭博電視「Bloomberg Surveillance」節目時表示：「我認為，是的，在一、兩個月內，印度會坐到談判桌前，他們會說對不起，並嘗試與川普達成協議。」

他補充指出：「這件事就交給川普，由他決定如何應對莫迪。我們把這件事交給他，這正是他身為總統的原因。」

盧特尼克同時語帶嘲諷地表示：「這完全是裝腔作勢，因為跟最大客戶作對感覺不錯，但企業最終還是會要求與美國達成協議。」

談到避免關稅的先決條件時，盧特尼克表示：「印度不想開放市場，不想停止買俄羅斯石油，也不想退出金磚國家。如果你們想當俄羅斯和中國之間的橋樑，那就去吧！但要麼支持美元、支持美國、支持你們最大的客戶，要麼就承擔50%的關稅，看看這能撐多久。」

盧特尼克還評論印度購買俄羅斯石油的行為，稱因為俄原油受到制裁，而且「非常、非常便宜」，再加上「俄羅斯人正努力找買家，印度人就決定了，『啊，管他的，就撿便宜買，狠狠賺一筆。』」。

不過，印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）稍早接受CNBC TV18專訪時表示：「無論是俄羅斯石油或其他商品，我們都會根據價格、物流等因素，做出最符合我們需求的決定。」她指出，石油屬於高額外匯支出項目，印方將依據最有利的條件決定採購來源，「所以，我們毫無疑問會繼續購買俄羅斯石油。」