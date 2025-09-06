遏制中國不再是重中之重？傳美國最新版「國防戰略」將聚焦保護本土

Politico 5日獨家報導，五角大廈官員將建議國防部將重點轉向優先保護美國本土及西半球，與多年來美軍聚焦於中國大陸威脅的任務相比，形成明顯轉向。

據3名接觸過最新版「國防戰略」（National Defense Strategy）報告早期版本的人士透露，草案已於上周送至國防部長赫塞斯辦公室，內容將國內與區域任務置於因應中國與俄羅斯等對手之上。

這份新戰略在很大程度上推翻川普第一任期的2018年版「國防戰略」，即將遏制中國視為五角大廈的首要任務。與川普第一任期在內的歷屆跨黨派政府政策相比也屬於重大轉變，可能引發兩黨對中鷹派的不滿。一位知情人士直言：「這對美國及多個大洲的盟國而言都是一次重大轉折，美國一向值得信賴的承諾正受到質疑。」

Politico指出，川普仍持續對中國發表強硬言論，包括對北京加徵巨額關稅，並指控中國國家主席習近平在北京軍事閱兵期間，與北韓領導人金正恩及俄羅斯總統普亭「密謀對付」美國。一位接觸過該報告的共和黨外交政策專家批評，這種轉向「似乎與川普總統對中國的鷹派立場完全不一致」。

「國防戰略」報告通常在每屆政府上台之初發布，赫塞斯仍可進行修改。不過，在許多方面，政策轉變已提前啟動，例如啟動國民兵支援洛杉磯與華府的執法行動，多艘戰艦及F-35戰鬥機前往加勒比海執行攔截毒品任務。

報導指出，美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）正主導這項戰略。柯伯吉在川普第一任期負責起草2018年版國防戰略，一直支持美國奉行更孤立主義的政策。儘管柯伯吉長期以來被視為對中鷹派，但他在希望美國減少海外承諾方面，與副總統范斯立場一致。

除了「國防戰略」報告，柯伯吉的政策團隊還負責即將出爐的「全球態勢評估」（GPR）及戰區空中與飛彈防禦評估。知情人士指出，三份文件在多個層面相互關聯，都將強調盟國應為自身安全承擔更多責任，同時美國將把力量集中於本土及周邊地區。五角大廈發言人拒絕置評，白宮未回應置評請求。