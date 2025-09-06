川普稱美國自二戰後「從未為勝利而戰」下令國防部改名「戰爭部」

美國總統川普5日簽署行政命令，象徵性地將國防部更名為「戰爭部」（Department of War）。這一名稱自二戰後廢除，川普聲稱此改變是因為美國進入的戰爭「從未以勝利為目標」。

紐約時報報導，川普在橢圓形辦公室簽署儀式上表示：「我們贏得了二戰，之前和期間的每場戰爭我們都贏了。」他強調：「我們曾經非常強大，但從未為勝利而戰。我們就是沒能為勝仗而戰。」

川普認為，1947年杜魯門總統通過《國家安全法》將陸軍、海軍及新成立的空軍合併，並將「戰爭部」更名為「國防部」，是因為美國「決定走上政治正確（woke）的道路」。

他說：「我認為『戰爭部』這個名稱傳遞了一個信號。」他認為此名稱「更貼切，特別是考慮到當前世界的局勢」。川普補充：「我們本可贏得每場戰爭，但我們選擇了過於政治正確或『覺醒』（wokey），導致戰爭無休止地拖延。」

「戰爭部」最初由喬治華盛頓總統於1789年根據國會授權設立，美國憲法通過僅數月後。杜魯門於1947年簽署《國家安全法》，合併海軍與陸軍部門，並將新獨立的空軍納入單一機構，1949年國會正式確立「國防部」名稱。

川普表示，他計劃推動立法以正式確立名稱變更，並稱目前「我們將強勢推進」，國防部將以「戰爭部」作為「次要名稱」，包括在信箋上使用新名稱。

該命令同時將國防部長頭銜改為「戰爭部長」。現任國防部長赫塞斯熱情支持更名，已著手更改部門標誌。上個月，赫塞斯在一間會議室外安裝了鍍金標牌，寫著「W.A.R. Room」（戰爭室）」。

赫塞斯在簽署儀式上表示，新名稱旨在恢復部門的「戰士精神」。他贊同川普的觀點，認為自二戰後名稱變更以來，「我們未贏得任何重大戰爭」。他提及韓戰、越戰及伊拉克、阿富汗戰爭，強調無意貶低戰士的努力，並說：「更名不僅是改個名字，而是關於恢復。語言很重要。」

川普借機誇耀他聲稱已結束的戰爭，並提及他承諾終結但尚未實現的烏克蘭戰爭。他說：「我解決了每一場戰爭，我們也會把這場（烏克蘭戰爭）搞定。但它比我想的要困難一些。」