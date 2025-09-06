美國將主辦2026年G20峰會 地點在川普自家渡假村

快訊

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國總統川普今天宣布，將在自己位於佛羅里達州邁阿密多羅（Doral）的高爾夫俱樂部，主辦明年20國集團（G20）高峰會議。

路透社報導，川普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）一場活動期間告訴媒體，「我覺得多羅是最佳地點」。

G20含19個成員國，也包括歐洲聯盟（EuropeanUnion, EU）與非洲聯盟（African Union），而這些成員會輪流舉辦聚焦經濟政策的活動。而美國尚未敲定明年G20峰會的時間。

這次選址意味著，川普即將在自己的「川普國家多羅高爾夫俱樂部」（Trump National Doral GolfClub），舉辦由美國納稅人資助的國際峰會，而這場峰會預計能帶來數百萬美元的飯店與餐飲收益，可能會引發外界再度關注他是否藉職務牟利。

一名白宮官員表示，G20峰會的與會者在多羅所接受的服務，將依成本計價。

而白宮已經否認存在任何利益衝突，並強調總統的資產由第三方管理。

川普也已表示，將由美國副總統范斯（JD Vance）參加今年在南非舉辦的G20峰會。川普7月曾暗示，可能不會出席今年的G20峰會，原因是他與南非，在南非土地政策及以色列議題上意見不一。

川普在第一個任期內，曾計劃在同個高球俱樂部召開2020年七大工業國集團（G7）峰會，但當時有些民主黨人、共和黨人、倫理專家，擔憂此舉恐違反美國憲法。

他曾多次在自己位於美國與海外的不動產，接待外國領袖與企業高層，包括佛州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）、華盛頓至紐澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的高球俱樂部，以及英國蘇格蘭的場地。

根據官網資料，「川普國家多羅高爾夫俱樂部」除了含高爾夫球場，還設有會館、泳池、餐廳、SPA及占地約9300平方公尺的活動空間，其中包括「唐納．J．川普大宴會廳」（Donald J. Trump GrandBallroom）。

美國 川普 G20峰會

相關新聞

從部徽到紀念品都換！美改名「戰爭部」恐花數十億美元 挨批無濟於事

美國總統川普5日簽署行政命令，將國防部更名為「戰爭部」（Department of War）。Politico採訪多位前...

比氣長！盧特尼克諷印度裝腔作勢 會在2個月內「說對不起」

印度總理莫迪回應美國總統川普加徵高額新關稅，開始親近與俄羅斯和中國。不過，美國商務部長盧特尼克5日表示，印度很可能會在2...

現代汽車鉅額投資美國 南韓移工照樣被抓 川普：做該做的事

韓聯社6日報導，美國總統川普於當地時間5日針對美國當局在喬治亞州現代汽車集團與LG能源解決方案合資電池工廠建設現場進行大...

換退選市長？傳川普擬提名亞當斯任駐沙大使

「紐約時報」5日援引四名知情人士消息稱，川普總統的幕僚正在擬定計畫，擬提名紐約市長亞當斯(Eric Adams)出任駐沙...

分析：美國防部改回戰爭部「不只是懷舊」 釋重要訊息

川普總統下令將國防部改名為戰爭部，曾經主跑五任美國總統的紐約時報華府分社主任桑格(David E. Sanger)5日撰...

美國司法部告吳弭 指控波士頓保護無證客「政策違規」

司法部(DOJ)對波士頓市及市長吳弭提起訴訟，指控該市的「波士頓信任法」(Boston Trust Act)保護無證移民...

