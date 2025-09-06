現代汽車鉅額投資美國 南韓移工照樣被抓 川普：做該做的事

韓聯社6日報導，美國總統川普於當地時間5日針對美國當局在喬治亞州現代汽車集團與LG能源解決方案合資電池工廠建設現場進行大規模移民執法行動一事表示：「在我看來，那些人是非法居留者（illegal aliens），移民海關執法局（ICE）只是做了他們該做的工作。」

川普當天在白宮與媒體的問答過程中，被問及相關問題時表示：「我是在（移民執法當局）記者會召開前一刻才聽說這件事。」他接著說：「但我對剛剛發生的事件一無所知。」

談及現代汽車集團此前宣布在美國進行大規模投資的計畫，川普表示：「他們有權在我們國家銷售汽車或其他產品。如你所知，這不是單邊交易（one-sided deal）。」當被問及對在美國進行大規模投資的海外企業實施大規模移民執法是否不公時，他反駁稱，海外企業的投資決定不僅對美國有利。

針對移民執法與振興製造業政策目標相衝突的質疑，川普回應說：「我們希望與其他國家保持良好關係，並追求優秀且穩定的勞動力。」他進一步強調：「那個地方有很多非法居留者在工作，（移民當局）只是在做他們的工作，做了該做的事。」

他還說：「這些（非法居留者）是在拜登政府時期越境進入的人。他們非法進入我們的國家，所以我們必須做好我們的工作。」

據悉，美國國土安全調查局（HSI）、移民海關執法局（ICE）、緝毒局（DEA）以及喬治亞州巡警等部門，前一天在喬治亞州布萊恩郡的現代汽車電池工廠建設現場進行了大規模移民執法行動。

此次行動共逮捕475人，美國當局表示，其中大多數為南韓籍人士。當局說明，這些被捕員工均為非法入境美國，或在違反居留資格的情況下非法工作。