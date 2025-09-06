白宮：川普將出席觀看美網男單決賽

白宮官員表示，美國總統川普7日將出席在紐約舉行的美國網球公開賽男子單打決賽，這是他出席重大體育賽事的最新一起。

法新社報導，不願透露姓名的官員今天證實川普將現身美網決賽。川普先前曾在2月出席職業美式足球聯盟（NFL）超級盃，後又於7月出席國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup，世俱盃）決賽。

美網男單冠軍戰人選將於今天晚上揭曉，塞爾維亞選手喬科維奇（Novak Djokovic）將在4強賽對上西班牙選手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）；義大利選手辛納（Jannik Sinner）則是與加拿大的奧格-阿里辛（FelixAuger-Aliassime）捉對廝殺。

這將是川普自2015年以來首次在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）亮相，當時川普還是總統候選人，夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）抵達時還遭到觀眾噓聲。

民主黨的柯林頓（Bill Clinton）是上一名出席美網的現任總統，也是史上首次觀看美網的現任總統，柯林頓是在2000年觀看女子單打決賽。

川普表示，他還計劃出席本月稍後舉行的萊德盃（Ryder Cup）高球賽首日比賽。