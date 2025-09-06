快訊

明天水氣增+年度大潮！彰化至嘉義及花蓮沿海嚴防海水倒灌

柯文哲交保牽動藍綠白角力 民眾黨「兩顆太陽」也待磨合

白宮：川普將出席觀看美網男單決賽

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

白宮官員表示，美國總統川普7日將出席在紐約舉行的美國網球公開賽男子單打決賽，這是他出席重大體育賽事的最新一起。

法新社報導，不願透露姓名的官員今天證實川普將現身美網決賽。川普先前曾在2月出席職業美式足球聯盟（NFL）超級盃，後又於7月出席國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup，世俱盃）決賽。

美網男單冠軍戰人選將於今天晚上揭曉，塞爾維亞選手喬科維奇（Novak Djokovic）將在4強賽對上西班牙選手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）；義大利選手辛納（Jannik Sinner）則是與加拿大的奧格-阿里辛（FelixAuger-Aliassime）捉對廝殺。

這將是川普自2015年以來首次在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）亮相，當時川普還是總統候選人，夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）抵達時還遭到觀眾噓聲。

民主黨的柯林頓（Bill Clinton）是上一名出席美網的現任總統，也是史上首次觀看美網的現任總統，柯林頓是在2000年觀看女子單打決賽。

川普表示，他還計劃出席本月稍後舉行的萊德盃（Ryder Cup）高球賽首日比賽。

川普 美國 柯林頓

延伸閱讀

美委局勢緊張 川普擬派10架F-35戰機赴波多黎各

不顧川普威脅 歐盟祭反壟斷重罰Google千億

川普：將對晶片徵可觀關稅 已在美生產或承諾建廠企業可豁免

川普簽行政令 美日貿易協議生效

相關新聞

美國國防部更名戰爭部 防長：未來不打沒有終點的衝突

美國總統川普5日簽署行政命令，正式將美國國防部改名為戰爭部，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）表示，美國未來不打...

白宮：川普將出席觀看美網男單決賽

白宮官員表示，美國總統川普7日將出席在紐約舉行的美國網球公開賽男子單打決賽，這是他出席重大體育賽事的最新一起

美國防部改戰爭部 川普將簽行政命令

白宮發言人李維特四日在社群媒體Ｘ發文表示，美國總統川普五日會簽署行政命令，將國防部更名為「戰爭部」（Department...

美國Powerball頭獎3個月無人中 料下次開獎金額增至420億元

據美國彩券強力球（Powerball）網站稱，9月3日開出的14億美元（約新台幣420億元）頭獎仍無人中獎。自5月31日以來，該彩券連續41次開獎一直沒有得主。主辦單位表示，下一輪開獎將於周六（9月6

川普宴請科技巨頭 逐一問投資金額 2執行長各承諾投6000億

川普總統4日晚間在白宮設宴款待科技界巨頭，並在這場前所未見的活動中，要求與會來賓說明各自企業在美國製造業投資多少金額。這...

中國駭客「鹽颱風」幾乎盜所有美國人個資 攻擊逾80國

紐約時報4日報導，政府官員與資安專家經過長達一年研究發現，中國駭客組織「鹽颱風」(Salt Typhoon)如入無人之境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。