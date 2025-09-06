聽新聞
美國國防部更名戰爭部 防長：未來不打沒有終點的衝突

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國防長赫塞斯。（歐新社）
美國防長赫塞斯。（歐新社）

美國總統川普5日簽署行政命令，正式將美國國防部改名為戰爭部，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）表示，美國未來不打沒有終點的衝突，美國會做出明確的打擊（fight decisively）。

川普5日宣布將國防部改名為戰爭部，赫塞斯說，新的戰爭部將做出明確的打擊，而不是陷入沒有終點的衝突；赫塞斯說，戰爭部會打勝仗，而不是打敗仗，戰爭會會採取進攻，而不是防禦；赫塞斯說，戰爭部會使用致命的武力，也表示，戰爭部不會採取不溫不火的態度，也不會遵從政治正確的立場。

美國戰爭部成立於1789年，美國於1947年進行改組，成立國家軍事機關，統一軍事指揮權，除了將陸軍和海軍納入管轄，同時也加入升格為空軍的美國陸軍航空軍；國家軍事機關於1949年更名為國防部（Department of Defense）。

