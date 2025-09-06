聽新聞
0:00 / 0:00
美國國防部更名戰爭部 防長：未來不打沒有終點的衝突
美國總統川普5日簽署行政命令，正式將美國國防部改名為戰爭部，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）表示，美國未來不打沒有終點的衝突，美國會做出明確的打擊（fight decisively）。
川普5日宣布將國防部改名為戰爭部，赫塞斯說，新的戰爭部將做出明確的打擊，而不是陷入沒有終點的衝突；赫塞斯說，戰爭部會打勝仗，而不是打敗仗，戰爭會會採取進攻，而不是防禦；赫塞斯說，戰爭部會使用致命的武力，也表示，戰爭部不會採取不溫不火的態度，也不會遵從政治正確的立場。
美國戰爭部成立於1789年，美國於1947年進行改組，成立國家軍事機關，統一軍事指揮權，除了將陸軍和海軍納入管轄，同時也加入升格為空軍的美國陸軍航空軍；國家軍事機關於1949年更名為國防部（Department of Defense）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言