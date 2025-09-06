整理包／Fed版「誰是接班人」開演 這幾種情況不可不知

美國財政部長貝森特5日開始面試明年將接任聯準會（Fed）主席的11位人選，面試將以面談或視訊電話進行，可能持續至下周，接著將彙整推薦名單，由美國總統川普決定，堪稱揭開Fed版「誰是接班人」的序幕。

Fed主席鮑爾的任期將在明年5月屆滿，川普政府已開始遴選接任人選。曾任Fed副主席的普林斯頓大學經濟學家布蘭德（Alan Blinder）說，由財長或白宮幕僚長等高階官員負責主導初步面談，「不算罕見」，但白宮決定讓11位人選名單外流，並非常態，因為白宮通常會努力讓評估人選的名單保密，至於川普和幕僚這麼做的原因不得而知。

FHN金融公司首席經濟學家克里斯‧羅（Chris Low）認為，川普政府讓名單外流、以及由貝森特主導面談，可能是要反擊「川普將挑一位順從者」的外界看法。

誰在名單上？

目前的11位Fed主席人選名單中，包含過去幾個月來呼聲最高的角逐者：Fed前理事華許（Kevin Warsh）、川普的經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）及現任Fed理事沃勒（Christopher Waller）。

其他上榜人士還包含：現任Fed理事兼金融監理副主席鮑蔓（Michelle Bowman）、Fed現任副主席傑佛森（Philip Jefferson）、達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan），和兩位前Fed官員林賽（Larry Lindsey）及博拉德（James Bullard）。

另外，還有諮詢公司政策分析業者Evenflow Macro創辦人薩默林（Marc Sumerlin）、貝萊德全球固定收益投資長李德（Rick Rieder），以及Jefferies證券首席市場策略師澤沃斯（David Zervos）。

華府智庫布魯金斯研究所資深研究員克萊恩（Aaron Klein）說，公開入圍名單與過去做法迥異，但很符合曾為電視實境節目「誰是接班人」（The Apprentice）主持人川普的用人風格，但他認為，現在最重要的是，面試是Fed獨立性面臨「存續危機」之際進行。

布蘭德也表達相似擔憂，「無論誰雀屏中選，他或她將幾乎不可能說服市場自己不會聽命於白宮」。他指出，貝森特主導下任Fed遴選很合理，但他也對貝森特去年提出的「影子Fed主席」提案，感到憂心，「對我來說，現在看起來就像他們打算在鮑爾的任期屆滿前，就宣布鮑爾的接任者」。

為何Fed主席遴選舉足輕重？

喬治華盛頓大學政治學教授賓德（Sarah Binder）表示，挑選Fed主席之所以事關重大，是因為Fed「就算不是全球、也是美國重要的經濟決策機構」。

她說，「Fed的決策影響每一個人－想買房子的人、需要車貸的人、思考是否要擴張的企業」，Fed官員「是決定資金成本的人，對於人們的經濟及社會福利來說，沒有什麼負擔得起良好生活還重要，這最終決定於Fed主席的人選上，因為將影響並強力形塑Fed的利率走向」。

她也說，過去12年來，Fed主席人事案須在美國參議院獲得51票同意，就能獲得批准，但迄今都未出現特別嚴苛或黨派鬥爭的表決，「也許這次我們將會看到」。