聽新聞
0:00 / 0:00

美國防部改戰爭部 川普將簽行政命令

聯合報／ 國際中心／綜合報導

白宮發言人李維特四日在社群媒體Ｘ發文表示，美國總統川普五日會簽署行政命令，將國防部更名為「戰爭部」（Department of War）。

根據白宮發布文件，這項命令將授權國防部長赫塞斯、國防部及其下屬官員在官方信函、公共通訊、儀式場合及非法定文件中使用「戰爭部長」（Secretary of War）、戰爭部和「戰爭部副部長」（Deputy Secretary of War）等次要稱謂。

路透報導說，此舉將為此一美國政府最大機關烙上川普印記，且可能耗資數億美元。他已多次提議更名，以樹立更強大的國防部形象。這項命令將指示赫塞斯對該部永久更名，提出必要的立法與行政措施建議。

川普自一月回任以來，已著手為一系列地點和機構重新命名，包括墨西哥灣改為「美國灣」，並恢復因族裔正義抗議而更名的軍事基地原名。

部會更名相當罕見且需美國國會批准，但共和黨在聯邦參眾兩院均占些微多數，且共和黨籍國會領袖幾乎都沒表現出任何反對川普任何倡議的意願。

美國開國元勳華盛頓一七八九年設立戰爭部，以指揮陸軍；前總統杜魯門在國會同意下於二戰後整合陸海空三軍，一九四九年正式改名為國防部。

再度更名將所費不貲，除了五角大廈官員使用的招牌和信箋，包含全球各地的美國軍事設施均必須更新。川普政府的「政府效率部」（ＤＯＧＥ）在他第二任至今持續試圖在五角大廈推動削減開支。批評人士說，國防部的更名計畫不僅成本高昂，且對五角大廈是不必要的干擾。

川普 美國 國防部 五角大廈

延伸閱讀

川普酸不停：這「兩國」已投靠最黑暗的中國大陸

川普各大政策添亂 為何CEO全噤聲？5大原因讓美企表忠輸誠

川普宴請科技巨頭 逐一問投資金額 2執行長各承諾投6000億

華府市府控川普未獲同意派兵違憲 派駐命令已延至12月

相關新聞

美國防部改戰爭部 川普將簽行政命令

白宮發言人李維特四日在社群媒體Ｘ發文表示，美國總統川普五日會簽署行政命令，將國防部更名為「戰爭部」（Department...

美國Powerball頭獎3個月無人中 料下次開獎金額增至420億元

據美國彩券強力球（Powerball）網站稱，9月3日開出的14億美元（約新台幣420億元）頭獎仍無人中獎。自5月31日以來，該彩券連續41次開獎一直沒有得主。主辦單位表示，下一輪開獎將於周六（9月6

川普宴請科技巨頭 逐一問投資金額 2執行長各承諾投6000億

川普總統4日晚間在白宮設宴款待科技界巨頭，並在這場前所未見的活動中，要求與會來賓說明各自企業在美國製造業投資多少金額。這...

中國駭客「鹽颱風」幾乎盜所有美國人個資 攻擊逾80國

紐約時報4日報導，政府官員與資安專家經過長達一年研究發現，中國駭客組織「鹽颱風」(Salt Typhoon)如入無人之境...

CDC主任投書WSJ：拒聽小甘迺迪「令人不安」指示才被炒

上任不到一個月就被開除的聯邦疾病防治中心(CDC)主任摩納瑞(Susan Monarez)4日投書華爾街日報說，她拒不聽...

不管聯邦 麻州要求保險公司給付所有州府建議疫苗

麻薩諸塞州州長希利(Maura Healey)3日宣布，無論是否為聯邦政府建議接種的疫苗，麻州保險公司都必須給付麻州公衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。