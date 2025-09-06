美國防部改戰爭部 川普將簽行政命令

白宮發言人李維特四日在社群媒體Ｘ發文表示，美國總統川普五日會簽署行政命令，將國防部更名為「戰爭部」（Department of War）。

根據白宮發布文件，這項命令將授權國防部長赫塞斯、國防部及其下屬官員在官方信函、公共通訊、儀式場合及非法定文件中使用「戰爭部長」（Secretary of War）、戰爭部和「戰爭部副部長」（Deputy Secretary of War）等次要稱謂。

路透報導說，此舉將為此一美國政府最大機關烙上川普印記，且可能耗資數億美元。他已多次提議更名，以樹立更強大的國防部形象。這項命令將指示赫塞斯對該部永久更名，提出必要的立法與行政措施建議。

川普自一月回任以來，已著手為一系列地點和機構重新命名，包括墨西哥灣改為「美國灣」，並恢復因族裔正義抗議而更名的軍事基地原名。

部會更名相當罕見且需美國國會批准，但共和黨在聯邦參眾兩院均占些微多數，且共和黨籍國會領袖幾乎都沒表現出任何反對川普任何倡議的意願。

美國開國元勳華盛頓一七八九年設立戰爭部，以指揮陸軍；前總統杜魯門在國會同意下於二戰後整合陸海空三軍，一九四九年正式改名為國防部。

再度更名將所費不貲，除了五角大廈官員使用的招牌和信箋，包含全球各地的美國軍事設施均必須更新。川普政府的「政府效率部」（ＤＯＧＥ）在他第二任至今持續試圖在五角大廈推動削減開支。批評人士說，國防部的更名計畫不僅成本高昂，且對五角大廈是不必要的干擾。