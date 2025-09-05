快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

美國Powerball頭獎3個月無人中 料下次開獎金額增至420億元

香港01／ 撰文：張涵語
2025年9月3日，美國紐約市皇后區，人們走過一塊電子顯示屏，上面顯示着強力球彩券開獎結果，獎金高達14億美元。（Reuters）
2025年9月3日，美國紐約市皇后區，人們走過一塊電子顯示屏，上面顯示着強力球彩券開獎結果，獎金高達14億美元。（Reuters）

美國彩券強力球（Powerball）網站稱，9月3日開出的14億美元（約新台幣420億元）頭獎仍無人中獎。自5月31日以來，該彩券連續41次開獎一直沒有得主。主辦單位表示，下一輪開獎將於周六（9月6日）舉行，頭獎金額料將達17億美元（約新台幣510億元），成為強力球史上第三高的頭獎金額。

美媒報導，周三（3日）開獎的中獎號碼為3、16、29、61和69，強力球中獎號碼則為22。

強力球彩券的頭獎中獎機率極低，僅為2.922億分之一，其設計目的是為了打造巨額頭獎。當無人中獎時，獎金會持續累積，最終累積至驚人高金額。彩券官員指出，與頭獎相比，多數小額獎項的中獎機率則高得多。

強力球彩券的票價為每張2美元（約60元），目前在美國45個州、華盛頓特區、波多黎各、和美屬維京群島均有售賣，該彩券每周開獎3次。

延伸閱讀：

美中關稅戰／中國商務部對美國光纖產品採取反規避措施 徵收高達78%關稅

川普︰若關稅案上訴失敗 美國可能要取消貿易協議

文章授權轉載自香港01》

美國 彩券 頭獎 香港 紐約

相關新聞

美國Powerball頭獎3個月無人中 料下次開獎金額增至420億元

據美國彩券強力球（Powerball）網站稱，9月3日開出的14億美元（約新台幣420億元）頭獎仍無人中獎。自5月31日以來，該彩券連續41次開獎一直沒有得主。主辦單位表示，下一輪開獎將於周六（9月6

川普宴請科技巨頭 逐一問投資金額 2執行長各承諾投6000億

川普總統4日晚間在白宮設宴款待科技界巨頭，並在這場前所未見的活動中，要求與會來賓說明各自企業在美國製造業投資多少金額。這...

中國駭客「鹽颱風」幾乎盜所有美國人個資 攻擊逾80國

紐約時報4日報導，政府官員與資安專家經過長達一年研究發現，中國駭客組織「鹽颱風」(Salt Typhoon)如入無人之境...

CDC主任投書WSJ：拒聽小甘迺迪「令人不安」指示才被炒

上任不到一個月就被開除的聯邦疾病防治中心(CDC)主任摩納瑞(Susan Monarez)4日投書華爾街日報說，她拒不聽...

不管聯邦 麻州要求保險公司給付所有州府建議疫苗

麻薩諸塞州州長希利(Maura Healey)3日宣布，無論是否為聯邦政府建議接種的疫苗，麻州保險公司都必須給付麻州公衛...

Fed理事庫克涉房貸詐欺 司法部發傳票調查展開調查

美聯社報導，知情人士透露，司法部已發出傳票，開始調查聯準會理事庫克(Lisa Cook)被控房貸詐欺案；庫克聘請的律師指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。