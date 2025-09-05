美執法人員突襲現代汽車廠 拘留450人包含韓國人

美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）今天表示，美國執法及移民當局在現代汽車位於喬治亞州的生產設施展開大規模突襲行動，拘留多達450名「非法居留外國人」。

路透社報導，稍早有媒體指出，這個設施是一處由電池製造商LG新能源（LG Energy Solution）與現代汽車（Hyundai Motor）合資建設的生產基地，現場有南韓籍人士在突襲行動中遭美國移民當局拘留。

美國司法部亞特蘭大辦公室在社群平台X發布消息，通報這次突襲行動。LG新能源拒絕發表評論。現代汽車相關負責人則尚未立即回應。

美聯社報導，美國移民當局於美東時間4日突襲搜查現代汽車位於喬治亞州東南部的大型電動車製造基地，並關閉了鄰近的電動車電池廠建築工地。

美國移民與海關執法局（ICE）發言人威廉斯（Lindsay Williams）證實，聯邦當局在薩凡納（Savannah）西側、占地1214公頃的廠區進行執法行動。他表示，執法人員主要針對電池廠建築工地。

喬治亞州公路巡警封鎖了通往現代汽車廠區的道路。喬治亞州公共安全部在聲明中證實，公路巡警被派到現場協助聯邦當局。

上傳於社群媒體的畫面顯示，工人身穿黃色安全背心站成一排，一名配戴口罩、穿著印有「國土安全調查處」（HSI）字樣戰術背心的男子對他們說：「我們是國土安全單位。我們持有全場搜索令。」

他說：「我們需要馬上停止一切建築作業，所有工地工作立即全面停止。」

美國總統川普政府為了推動大規模遣返政策，展開大範圍的ICE行動。移民官員已突襲農場、工地、餐廳以及汽車維修廠。