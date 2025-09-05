美執法人員突襲現代汽車廠 拘留450人包含韓國人

快訊

中央社／ 首爾/喬治亞州薩凡納5日綜合外電報導

美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）今天表示，美國執法及移民當局在現代汽車位於喬治亞州的生產設施展開大規模突襲行動，拘留多達450名「非法居留外國人」。

路透社報導，稍早有媒體指出，這個設施是一處由電池製造商LG新能源（LG Energy Solution）與現代汽車（Hyundai Motor）合資建設的生產基地，現場有南韓籍人士在突襲行動中遭美國移民當局拘留。

美國司法部亞特蘭大辦公室在社群平台X發布消息，通報這次突襲行動。LG新能源拒絕發表評論。現代汽車相關負責人則尚未立即回應。

美聯社報導，美國移民當局於美東時間4日突襲搜查現代汽車位於喬治亞州東南部的大型電動車製造基地，並關閉了鄰近的電動車電池廠建築工地。

美國移民與海關執法局（ICE）發言人威廉斯（Lindsay Williams）證實，聯邦當局在薩凡納（Savannah）西側、占地1214公頃的廠區進行執法行動。他表示，執法人員主要針對電池廠建築工地。

喬治亞州公路巡警封鎖了通往現代汽車廠區的道路。喬治亞州公共安全部在聲明中證實，公路巡警被派到現場協助聯邦當局。

上傳於社群媒體的畫面顯示，工人身穿黃色安全背心站成一排，一名配戴口罩、穿著印有「國土安全調查處」（HSI）字樣戰術背心的男子對他們說：「我們是國土安全單位。我們持有全場搜索令。」

他說：「我們需要馬上停止一切建築作業，所有工地工作立即全面停止。」

美國總統川普政府為了推動大規模遣返政策，展開大範圍的ICE行動。移民官員已突襲農場、工地、餐廳以及汽車維修廠。

相關新聞

冠蓋滿京華 斯人獨憔悴！川普白宮宴請科技大咖 昔日麻吉馬斯克缺席

美國總統川普4日晚間在白宮舉辦一場備受矚目的科技公司執行長晚宴，更受矚目的不是出席嘉賓，而是川普昔日的第一麻吉，全球首富...

82歲拜登額頭現疤痕！皮膚癌手術已完成

發言人證實，美國前總統拜登近期接受皮膚癌切除手術。英國電訊報報導，現年82歲的拜登之前接受「侵襲性」前列腺癌治療。今年5...

聯邦凍結資金 西北大學校長辭職 愛默蕾大學低頭撤DEI辦公室

正當西北大學校面臨川普政府持續凍結資金之際，該校校長席爾(Michael Schill)4日宣布辭職。

挺美台軍工合作 眾議員魏特曼籲美部分科技轉移台灣

中國日前舉行九三閱兵，美國共和黨籍聯邦眾議員魏特曼(Rob Wittman)4日說，中國、俄羅斯和北韓有意在閱兵式上向世...

華府市府控川普未獲同意派兵違憲 派駐命令已延至12月

川普總統指示派遣國民兵協助維持華盛頓特區的治安，特區市政府4日提告，指控川普未徵求地方政府同意就動員國民兵是違反憲法和聯...

國安部2億打廣告籲自我遣返 民主黨、無證客都批成效差

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)上個月說，川普政府呼籲無證客自我遣返的宣導活動進行順利，內容包括為期兩年、耗資...

